歐買尬新事業聚焦元宇宙 第2季推虛寶交易平台

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（中央社記者吳家豪台北8日電）遊戲營運商歐買尬今天表示，2022年除延續遊戲、數位金流、電子商務服務發展外，新事業群將聚焦元宇宙概念，預計第2季推出以GameFi（遊戲化金融）模式打造的交易平台，以及Play-to-Earn（邊玩邊賺）遊戲產品。

根據歐買尬發布的新聞資料，歐買尬自2020年第2季由遊戲轉型電子商務多領域發展，遊戲部分除了多款經典IP遊戲穩定運營，數位金流產品FunPoint用戶數及交易量屢創新高。

歐買尬2021年底看準NFT（非同質化代幣）市場熱度，結合旗下人氣遊戲LUNA Online推出NFT加密藝術品，成為台灣首款發行NFT的線上遊戲，且NFT銷售24小時內漲幅破千倍，持續打造多重事業成長引擎。

歐買尬表示，旗下FunPoint數位金流將拓展產品服務，除提供數位娛樂產業及玩家虛寶交易、虛擬服務支付外，將以GameFi服務為概念，再推出FunPoint虛寶交易所；透過平台與遊戲的串接，讓完成交易的虛寶直接移轉至買方遊戲帳號內，且在虛寶販售上架時，也將由遊戲內進行自動判定審查，確保賣方擁有該商品可進行交易，杜絕詐騙。

除了GameFi交易平台外，歐買尬規劃今年第2季發行旗下人氣IP LUNA為主的Play-to-Earn遊戲產品，讓玩家投入邊玩邊賺的生態系，遊戲中會提供稀有且符合經濟價值的獎勵道具，在遊戲各階段玩家可依自我設定投入相對應的成本或時間來提升角色、道具能力值。

歐買尬2021年度自結合併營收達新台幣15.75億元，年增30.96%，創歷年營收新高，呈現連續4年成長。

歐買尬持股31.68%的金融科技業者綠界科技以興櫃千元股王之姿通過上櫃審議，將於今年3月上櫃；台灣第一家獲金融監督管理委員會營業許可的電子支付公司歐付寶，也預計於今年3月登錄興櫃。（編輯：張良知）1110208