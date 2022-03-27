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NFT2/40

拯救亞馬遜雨林 巴西企業推出NFT守護林地

2022/3/27 16:34
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（中央社巴西利亞26日綜合外電報導）擁有亞馬遜雨林410平方公里林地的巴西企業Nemus，正提供一種資助守護雨林的新方法，即是販售非同質化代幣（NFT），讓買家可以資助保育特定的雨林區域。

NFT是一種在去年爆紅的加密資產，具有獨特的數位簽章保證它們是獨一無二的。透過NFT用於資助保育的其他案例，還包括南非野生動物保護區的計畫。

巴西企業Nemus昨天開始販售NFT，給予買家不同面積林地的獨特資助地位，所得收益將用於保護雨林、皆伐區域再生及促進永續發展。

Nemus創辦人潘納（Flavio de Meira Penna）表示，代幣持有人將不會擁有林地本身，但可以得知有關林地保育的重要資訊，例如衛星影像、許可證和其他文件。

潘納向路透社表示，「我的猜測是，（交易）會在未來幾週迅速加速」，還說區塊鏈技術將確保資金使用的透明度。

這些林地的面積大小不一，小至1/4公頃，大至81公頃，買家可以透過線上地圖查看這些林地區塊。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110327

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