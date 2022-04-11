純網保8月申設 黃天牧：借鑑純網銀思考監理彈性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會今年8月將開放業者申設純網保，不過立委憂心純網保步上純網銀後塵，找不到競爭利基；金管會主委黃天牧說，將借鑑純網銀經驗，發展純網保時會思考法規是否可再鬆綁、相關監理是否能更有彈性。

黃天牧今天列席立法院財委會備詢，針對外界關切3家純網銀開業至今都呈現虧損狀態，他指出，先前審核業者計畫時，純網銀業者都預估需要4至5年才可損益兩平，目前才上路1年多就斷言純網銀的成功與失敗，不見得合理。

不過黃天牧也坦言，純網銀有部分監理法規並未及時調整，對此金管會今年1月已找3家純網銀會談，了解純網銀希望法規鬆綁的方向，金管會後續將依序進行；另其中一家純網銀發展利基為跨國消費，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受限，也是阻礙純網銀發展的可能因素之一。

他強調，既然金管會發出純網銀執照，就會提供良好環境，讓純網銀可以發展。

民眾黨立委張其祿指出，純網銀有許多業務限制，找不到競爭利基，若要達到創新性金融服務目標，是否可思考讓純網銀承作加密貨幣、NFT（非同質化代幣）等創新商品業務的可行性，成為未來潛在競爭力所在。

黃天牧說，加密貨幣、NFT是新事物，它們何時可能納入金融體系，以金融監理機關立場必須很審慎；今年3月歐洲3大監理機關已同步警告一般投資人不要涉入虛擬貨幣、虛擬資產，「這部分不是我們想逃避、不理它，而是加密貨幣、NFT是否要納入金融體系監管，需要全球共識，目前還需再觀察」。

金管會今年8月將進一步開放業者申設純網保，黃天牧指出，金管會將借鑑純網銀經驗，發展純網保時會留意法規是否可再鬆綁、相關監理是否能更有彈性，讓純網保模式可立刻在台灣生根。（編輯：楊凱翔）1110411