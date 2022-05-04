中國封殺四月之聲 民眾轉向NFT記錄上海封城亂象

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（中央社香港4日綜合外電報導）上海居民正轉向區塊鏈，以保存對這座城市實施長達一個月防疫封鎖的記憶，將記錄他們在這段時間所受磨難的影片、照片和藝術品鑄造成NFT，確保它們能共享並避免遭到刪除。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，人口2500萬的上海祭出防疫封鎖措施，許多人連續數週無法離開家門，便在網路上發洩沮喪心情，分享關於嚴厲的封鎖限制和難以採購食物的情況，以及患者無法就醫等困境。

路透社報導，這加劇了民眾與中國審查員玩起貓捉老鼠的遊戲，當局矢言要加強對網路和群聊的監管，以防所謂的謠言和引起公眾對防疫封鎖不滿的舉措。

儘管有些人繼續大膽轉發這類故事，其他人則轉向非同質化代幣（NFT）市場，例如全球最大的NFT發行與交易平台OpenSea，用戶可透過這個平台鑄造內容，也能使用加密貨幣購買或出售內容；NFT吸引人的部分原因，是記錄在區塊鏈上的數據不可刪除。

上海民眾轉向NFT市場記錄封城時刻的高峰源於4月22日，微信公眾號「永遠的草莓園」當時上傳一部名叫「四月之聲」的6分鐘短片，以上海市中心繁華大樓的空拍畫面為背景，配上封城產生各種狀況的對話錄音，揭露疫情下的混亂現狀，吸引中國網友大量轉傳，隨即遭中國當局全面封殺。

截至本月2日，在OpenSea上可以找到786個與四月之聲有關的不同內容，另外還有數以百計與上海封城相關的NFT。

4月23日，中國推特用戶imFong在一篇被廣泛轉發的推文中說：「我把『四月之聲』影片鑄造成了NFT，並凍結其元數據。這段影片將永遠存在於IPFS上。」他指的是分散式儲存系統星際檔案系統（InterPlanetary File System）。

如同大多數主流外國社群媒體及新聞平台，推特在中國遭到封殺，不過網友仍可使用VPN造訪這個平台。

一名住在上海的程式設計師告訴路透社，他們認為，為了讓四月之聲復活所做的努力是「人民起義」的一部分。

他根據上海防疫封鎖地圖的截圖製作了一個NFT，顯示這座城市的大部分地區是如何與外界隔絕。

他匿名表示：「因為疫情被困在家裡，讓我有了很多時間。」

在OpenSea上作為NFT出售的其他相關內容，包括抱怨防疫措施的微博貼文、隔離中心內部影像和以防疫封鎖為靈感發想的藝術品。

一名來自馬來西亞、在上海生活了9年的自由接案設計師，以毛澤東時代的宣傳海報風格創作封城生活的諷刺插畫，並將作品鑄造成NFT，從去年底開始涉足這個市場以來，平均以0.1以太幣（290美元）出售了9件作品。

他的作品包括戲劇化的PCR檢測場景，以及居民對政府配給的要求。

「有些人說，封鎖讓上海陷入倒退，所以我選擇以毛澤東時代的宣傳風格創作這些作品。」

上海疫情3月開始延燒，目前已有數十萬人染疫，是COVID-19於2020年初開始大流行以來，中國面臨最嚴重的一波疫情。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110504