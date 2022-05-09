台灣虎航限量發行15顆NFT 以航點發想設計

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（中央社記者余曉涵台北9日電）台灣虎航今天表示，NFT規劃發行數量15顆，找來台灣新銳數位藝術家Jun合作，以網紅虎將與台灣虎航的航點發想設計，預計明天開放競標。

台灣虎航日前宣布將發行NFT，今天發出新聞稿表示，NFT發行數量為15顆，每顆起標價為新台幣15萬元，預計明天上午10時開放競標。

NFT是「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），每個NFT都有獨特性、不可替代性和稀有性，也因為區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。

台灣虎航說，這次發行的15顆NFT，與Jun合作，主要以網紅虎將與台灣虎航的航點來發想設計，富含Jun的設計風格與立體空間感的藝術創作，完美地呈現出飛行與旅遊的樂趣，每顆設計各不相同，讓收藏家可依個人喜好來競標喜歡的作品，其中更推出法國的紀念版本，以向空中巴士的所在國致敬。

台灣虎航表示，購買NFT者可參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次，以及18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，等同享有台灣虎航的員工福利。

其中，每顆限量3次的交機體驗，時程預計會在2022年及2023年之間，將依空中巴士原廠通知的可交機時程為主，一旦確認後，將會各別通知NFT持有者；18個月效期的無限次空位搭乘權益，則是提供給NFT持有者，隨心所欲可搭乘台灣虎航全航線出發前仍有空位的航班。（編輯：管中維）1110509