網站聲稱買NFT抽捷運宅？3大建商澄清：無合作關係

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（中央社記者江明晏台北14日電）「空頭夢想家」網站聲稱，買NFT可抽價值新台幣1300萬元的捷運住宅，並將國內外多家知名建商列為合作夥伴，已遭到遠雄、長虹、麗寶聲明澄清無合作關係，提醒投資民眾提高警覺。

網路上出現一個名為「空頭夢想家」的網站聲稱，購買Airdrop Houses NFT除可以得到房產財務健檢規劃、折扣購屋外，還有機會獲得一套價值 1300萬元的捷運住宅或是頭期款補助。

網頁下方並列出知名5大建商「遠雄、麗寶、長虹、富足家、豐邑」以及永豐金控、香港商匯泓不動產為合作夥伴，但遭到許多建商嚴正聲明澄清。

長虹建設、遠雄集團都出具聲明指出，並未和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商、該網站所指稱任何行為，與公司無涉，提醒投資民眾提高警覺；同時該網站已嚴重侵害公司商業信用及名譽，不排除行使追究法律責任的一切權利。

麗寶集團也表示，針對NFT發行方Airdrop Houses空投夢想家網站聲稱，麗寶集團為其合作夥伴，麗寶集團嚴正否認，並且強調，該網站所指稱任何行為，與麗寶集團無涉，提醒投資民眾提高警覺。同時，麗寶集團法務已著手收集該網站侵權資料，擬發出存證信函，保留法律追訴權。（編輯：趙蔚蘭）1110514