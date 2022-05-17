藝術家疫情日記化身NFT 防疫記者會也入畫

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（中央社記者王寶兒台北17日電）COVID-19疫情以來，居家工作或生活已成現代人常態，藝術家黃海欣在丈夫贈送給她的筆記本上，記錄下不同居家樣貌，成為NFT系列#stayathome，每日疫情記者會也入畫。

黃海欣向來擅長以幽默的觀點重新詮釋當今世界，例如她在今年閉幕的「滿山春色－黃海欣個展」中，就以系列油畫勾勒手拿自拍棒、著運動服裝登山打卡的人們，還有三五好友在露營場地相聚卻各自緊盯手機的景象，精準捕捉現代人常見的生活態樣。

此次，黃海欣將視野轉換到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的世界，她在丈夫送給她的筆記本上先記下夫妻居家樣貌，接著觀察起社群平台、新聞上的人們，有人頻頻「騷擾」家中毛小孩，有人大吃大喝，這些居家模樣都成為她筆下素材，最終輸出為GIF動態檔案，攜手NFT整合平台SOYL所有，成為共100套、每套包含31件循環動圖檔的NFT作品#stayathome。

黃海欣表示，2021年5月中的台灣，大家自主封城待在家中，她像平常一樣繼續畫圖，不過人們開始積極分享各種如何在家打發時間的點子，她也開始在日曆紙上畫了每天從窗戶看見的鄰居日常生活。

黃海欣說，她彷彿是要幫忙構思在家還能做什麼似的，每天畫，畫了幾百頁，不知道警戒的日子還有多久，像是永恆，「於是我開始把這些日常生活的小片刻做成永遠、不停反覆的GIF，有點像人生」。除此之外，也將自己的日常入畫，透過#stayathome系列，觀眾也參與了她的起居。

值得一提的是，#stayathome系列也由黃海欣的丈夫、法國聲音藝術家Norman Bambi協助操刀配樂及音效，讓平面繪畫增添更多趣味。例如其中一件作品描繪到中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的每日直播記者會，加上音效後，令黃海欣也驚豔不已，讚美丈夫將本來簡單的作品變得立體感十足。

黃海欣生於1984年，她是紐約視覺藝術學院（School of Visual Arts）藝術創作所碩士，過去長年旅居紐約，曾畫下紐約大都會藝術博物館來去人流，有長椅上打瞌睡的少年、揮舞自拍棒的觀光客等，集結為畫冊A Museum Show，獲紐約大都會藝術博物館收藏。

SOYL所有透過新聞稿表示，此次黃海欣的#stayathome系列，將於台北當代藝術博覽會展期首日（5/20）起於大會規劃的「藝動區塊 」線上展區展出。（編輯：陳仁華）1110517