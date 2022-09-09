NFT詐騙亂象／按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

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「社交媒體詐騙」是時下盛行的NFT詐騙手法之一，例如Discord論壇上有一大堆聊天機器人接近用戶，勸誘購買限量或限時禮物，但點擊連結網址後，就等於一腳踩進詐騙集團的圈套。（pixabay提供）中央社記者江明晏傳真 111年9月9日

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NFT詐騙亂象5（中央社記者吳家豪、江明晏台北9日電）每天數以萬計的「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）被鑄造和交易，有多少是真貨。市面上常見的10大類「NFT詐騙」，不論專家或新手都可能上當，消費者處於先天不利的3大風險，一旦按下核准交易鈕，別想討回損失。

「幣圈流傳一句話，『沒被詐騙過就不算懂NFT』」趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯表示，「NFT具備區塊鏈去中心化特性，用意良善，但也成了致命的高風險。」

劉彥伯說，和一般詐騙比起來，使用區塊鏈技術進行詐騙，雖然技術上仍是可追查得到，但詐騙集團會設法透過「去中心化」的加密貨幣交易所「洗籌碼」，增加追蹤難度，受害者資產可說是「一瞬間就沒了」，即使是對虛擬貨幣和NFT都很熟悉的資安公司工程師，還是可能被騙。

市面上常見的NFT詐騙大致可區分為10大類型，趨勢科技盤點包括虛假網站、假NFT交易、假空投禮物、社交媒體詐騙、客服詐騙、NFT吸金詐騙、偽造NFT、假投標、對投資者詐騙、拉高倒貨。提醒用戶小心別上了NFT詐騙的當。

不拿白不拿？ NFT詐騙讓明星、專家都上當

「虛假網站、社交媒體詐騙，是最普遍的NFT詐騙類型」，劉彥伯剖析，透過幾可亂真的NFT網站，無論任何人在假網站上買多少NFT都是浪費錢；更糟的是，詐騙者可以記錄所有在假網站上輸入的個資，造成身分遭冒用的風險。

「社交媒體詐騙」也是時下盛行手法之一，通常NFT發行後，需要到Discord論壇或推特做行銷、經營社群，造成現在Discord論壇上有一大堆聊天機器人接近用戶，勸誘購買限量或限時禮物，但點擊連結網址後，就等於一腳踩進詐騙集團的圈套。

另一個時有所聞的手法則是客服詐騙。舉例來說，不肖分子在Discord論壇群組裡偽裝成客服人員，發送廣播訊息要幫忙處理用戶發生的技術問題，要求分享螢幕來檢查發生什麼事情，就趁機截圖用戶的助記詞（Seed Phrase，加密貨幣錢包的主密鑰），接著入侵用戶加密錢包竊走所有虛擬貨幣，讓人不寒而慄。

「現在會做NFT的，多數偏投資、投機心態，不肖人士也看準人性弱點詐騙」，劉彥伯說，NFT詐騙手法還有製造假投標，透過虛假交易炒作NFT價錢，等到「韭菜」進場就全部倒貨；或是找幾個明星說要發行NFT，實際上是為了對投資者詐騙。而名人也最容易被假空投禮物詐騙，心想「不拿白不拿」，結果卻拿到假貨。

比較特別的是「拉高倒貨」，先拉高NFT投標金額後賣出，或者一直投標卻不付錢，常被用來當成攻擊競品的手段。

也有詐騙者冒充成知名NFT交易平台的員工，透過社群媒體聯繫用戶，聲稱正在舉辦贈品活動，只要轉發贈品資訊並在NFT網站註冊活動，就會得到免費NFT；不過，當用戶嘗試連結錢包時，憑證資訊就會被虛假的NFT網站盜取。

劉彥伯認為，避免NFT詐騙的最好方法，是透過工具檢視智能合約與帳戶是否有問題。正常來說，NFT不會頻繁被交易，通常在買下一段時間後才會考慮轉手。

NFT三大風險 消費者先天上居於劣勢

「在NFT市場中，消費者先天就處於較不利的地位」，銘傳大學金融科技學院專任副教授兼主任林盟翔剖析3大問題。首先，一般消費者很難分辨NFT真偽，買到仿冒品機率很高，只能仰賴發行方的良心及交易平台的「打假」能力，可以說消費者與發行方處於極高的資訊不對稱。

雖然各界都公認NFT具有不可替代性，但這並不等於NFT必然有防偽功能。賣出推特第一則貼文的NFT交易平台Cent就飽受其苦，因為任何人都能發行NFT，導致平台上充斥著拿別人作品或複製品做為內容銷售的NFT。在打擊假貨詐騙效果不彰後，Cent創辦人海傑齊（Cameron Hejazi）只好在今年2月關閉平台大部分的NFT交易功能。

林盟翔進一步說，第二個問題是NFT的金流面存在高風險。許多人購買NFT後，除了收藏也想當作投資，也就是有轉賣的可能性；但NFT定價來自於買賣雙方的主觀共識而非市場決定，「價值一落千丈時，幾乎是無能為力」，恐流於「買空賣空，都是一場空」的窘境。

此外，雖然NFT使用區塊鏈技術，但還是有不法人士利用購買NFT轉賣，或是利用管道避開識別與分散式帳本技術，來達到洗錢目的；且存在很多虛假交易炒作的空間，因此被許多不肖人士利用成為逃漏稅工具。

第三大問題是，區塊鏈有其先天的技術風險。例如NFT因硬分岔產生唯一性質疑，以及所有權與價值認定判定的問題，或是智能合約有bug（漏洞）、買家忘記私鑰，導致與購買的NFT「天人永隔」的事件時有所聞。

林盟翔說，「叫外送有問題，可以找平台業者；匯兌出狀況，可以找銀行」，但一旦面對發生在區塊鏈的問題時，「成也去中心化，敗也去中心化」，恐讓消費者「求助無門」，不知該找誰申訴。（編輯：張良知）1110909