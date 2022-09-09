NFT詐騙亂象／純真還是投機？當兒童塗鴉遇上NFT

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年僅13歲的海斯在以太坊區塊鏈上創建一系列長脖子女性的NFT作品，畫作總值已逾340萬美元，她更被好萊塢知名經紀公司簽下。（圖取自instagram.com/nylacollection_nft）

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詐騙亂象4（中央社記者江明晏、賴言曦台北9日電）年僅13歲的海斯（Nyla Hayes）在以太坊區塊鏈上創建一系列長脖子女性的「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）作品，靈感來自她酷愛的雷龍，畫作總值已逾340萬美元，她更被好萊塢知名經紀公司簽下，前途不可限量。

一名美國14歲女孩艾比蓋兒（Abigail，匿名PeachSunday），她把對海洋生物的熱情化作Belugies 鯨魚系列作品，僅僅數分鐘，就在美國NFT平台以超過100萬美元（約新台幣3062.6萬元）的價格賣出，她計劃將部分利潤捐贈給白鯨保護組織和兒童醫院項目。

另一名12歲英國男孩阿邁德（Benyamin Ahmed）則利用學校假期空檔時間，用電腦程序創造出3350種不同的鯨魚Weird Whales NFT，在他的Twitter上曝光走紅後，大賺約40萬美元（約新台幣1225萬元）。

NFT翻轉命運 包益民創平台助小藝術家圓夢

加密貨幣浪潮興起，拜NFT之賜，藝術市場加速大眾化，Z世代兒童的創意更容易受到全球矚目，加上社群自我行銷，這些兒童的「塗鴉」得到前所未有的共鳴，買家爭相收藏，催生出數十萬甚至上百萬美元的收益，許多人的命運就此翻轉。

「為什麼亞洲沒有這樣的機會？」投入創意產業近30年的包益民，今年5月宣布在台創立「元夢家kidznft藝術平台」，強調是全亞洲第一個專為0至16歲孩童開創的NFT藝術平台，可讓孩童藝術創作自由在平台展現、甚至買賣。

「元夢家」現階段正公開招募VIP會員，計劃將於2023年上架販售兒童畫作NFT，期望開啟台灣孩童NFT市場的新藍海。

包益民看好，台灣每年有18萬名新生兒誕生，等於0到16歲的未來人口約有300萬人，只要有1%的比例、也就是3萬人開始玩NFT，單件畫作以新台幣5000元起算，就能帶來約1.5億元的營業收入。

然而，當純真兒童的畫作遇上偏向「投機」的NFT時，許多現實的問題就一一浮上檯面。購買NFT數位藝術品可以主張什麼權利？又該如何預防買到NFT假貨。

NFT買不到所有權？ 平台方打假不如自救

過去有些人認為，買家購入NFT藝術品之後，便擁有了這項作品；包益民說，精確來說擁有的是「再次銷售權」，也就是可以再轉賣藝術品的權利，而非擁有畫作的著作權或商業作品權。換言之，買家不能將藝術品大量印製成T恤或明信片等商品對外銷售，在實體和NFT的世界中，這點邏輯是共通的。

「購買NFT藝術品，買到的不見得是所有權」，恆業法律事務所加密貨幣組負責人、比特幣及虛擬通貨發展協會理事長林紘宇說明，藝術創作品、數位頭像、畫作的著作權本就屬於作者；「雖然NFT的確能表彰唯一連結到該數位藝術品的證明」，但如果作者將同一幅數位藝術品重複發行NFT時，這個信任機制就失效。換言之，NFT只是數位藝術、數位資產「所有權的紀錄」，而不是「藝術作品本身的所有權」。

「更貼近一點的說法是，NFT買的是數位資產的冠名權」，林紘宇說明，也就是可對外界證明該NFT所表彰的數位資產，是由NFT擁有者來冠名；而冠名權在台灣法律可根據民法侵權行為主張權利，但其主張的是債權，保障強度相對低於所有權，受侵權的一方必須費心舉證，才能主張返還權力。

包益民（右）投入NFT產業創建4平台，過去經歷包括經營藝術、時尚精品、設計、文化產業等事業體，曾與時尚家「老佛爺」卡爾·拉格菲爾德等合作。（包益民提供）中央社記者江明晏傳真 111年9月9日

另一方面，該如何預防買到假冒的NFT？NFT雖為非同質化代幣，標榜獨特與唯一性，但不肖人士只要拷貝當紅的NFT，稍加更動發行，又是不可替代的新專案，恐誘使買家上當，因此「打假」成為許多平台方頭痛的問題。

包益民表示，以元夢家平台為例，雖然同一畫作只會發行一次NFT，但確實無法阻止同一幅畫在其他平台再次出售；不過，現在已有驗證真偽的解方，例如從源頭查畫家授權對象等。

至於是否需要特殊法規來打假？包益民說，「不認為這是需要被擔心的事」。舉例來說，多年來一直傳出知名畫作「蒙娜麗莎的微笑」真品早已被盜，但大家去羅浮宮欣賞這幅畫時，根本不在意這件事。「藝術贗品流竄的問題存在這個社會已幾百年了，不該期望NFT來解決」，反而有賴每個人買NFT前都做足功課，「搞清楚賣家是誰，以及平台值不值得信賴？」

蒐集郵票、彈珠 買NFT藝術品回歸初心

中國官方對NFT的使用和轉讓限制非常大，儘管二手市場被嚴重壓抑，不少玩家對NFT「轉手獲利」仍抱持高度期待；一旦作品沒有增值，買家就去監管單位投訴平台欺騙，「好像投資失利，到處找麻煩的股民一樣」，包益民無奈說道。

在2020年就投入NFT產業的包益民，一共創建了4個NFT平台，多數在中國市場發展，他因此觀察到許多「NFT亂象」。然而，他認為，購買NFT藝術品應該要立基於「你喜歡它」這個單純的想法，僅此而已。

此外，包益民也不能認同多數NFT所提供的「賦能」，畢竟在現實世界購買精品時，不會一昧要求買這些東西能不能有附加價值，且反客為主，「賦能是人想出來的規則，思考主體應是想不想購買這件物品」。

包益民認為，買家應該都要自問「為什麼要買NFT藝術品」，如同人們在現實世界中收集郵票、彈珠、芭比娃娃等，NFT就是這個時代的收藏和愛好，「不該用過度商業化的眼光去看待NFT藝術品買賣，否則就是亂象的開端。」

儘管NFT籠罩雜音，但包益民認為，區塊鏈的誕生其實源自「企圖消弭人與人之間的不信任」，而現今出現的詐騙與駭客亂象，都不是區塊鏈本身的問題，不該單看NFT的陰暗處而忘記光芒；在這個社群為王的時代，NFT反而是提供各階層民眾打破框架、自我推銷的可貴平台。

包益民回想，他曾看過一名38歲印度女性藝術家的NFT創作，那是一幅充滿童話意象、宛如螢火蟲罐的3D動畫，推出後受到許多青睞。在印度，女性藝術家「要出頭很困難」，但NFT讓這名藝術家打破框架，吸引欽佩她經歷、喜愛她畫作的買家來收購，也印證了NFT的特性，「不需要透過任何人，跟世界直接溝通」。（編輯：張良知）1110909