NFT詐騙亂象／NFT去中心化精神無價？政府納管與否考驗智慧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

NFT詐騙亂象6（中央社記者江明晏、吳家豪台北9日電）「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）熱潮方興未艾，卻已暴露易遭詐騙特質，以及洗錢和逃漏稅弊端。政府該不該破壞區塊鏈「去中心化」價值將其納管，專家示警，「想要出手管制，就等於在web 3.0這條路上停下腳步。」

當今NFT的適用範圍很廣，從藝術品、球員卡、音樂、虛擬土地外，甚至還可以結合去中心化金融等應用；但這股數位資產交易浪潮，伴隨元宇宙、Web 3.0等未來趨勢興起的同時，也得小心前方暗藏隱憂，以及破壞既有金融秩序的高風險。

除了詐騙亂象頻傳，NFT使用區塊鏈技術，利用管道避開識別與分散式帳本技術，恐達到洗錢、逃漏稅的目的。根據區塊鏈分析公司Chainalysis報告顯示，2021年第3季透過非法網址發送到市場的資金「大幅攀升」，並在2021年第4季成長至近140萬美元。

「洗錢，特別是來自受制裁加密貨幣企業的轉帳，對於建立人們對NFT的信任構成巨大風險。」Chainalysis指出。

NFT管不管？ 各界盼保住「去中心化」精神

目前，各國政府都還沒有對NFT監理議題產生共識，金管會主委黃天牧在接受立法委員質詢時說，各界認為NFT不具同質性、是藝術品，不在金管會職掌範圍，且認為「有些科技新產物，監理機關步調太早反而會限制發展」。

金管會2021年7月1日頒布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，先就虛擬通貨平台及交易業務事業進行監管，但NFT（non-fungible token）並非納管項目，其理由是NFT屬藝術創作，非代幣銷售也非防洗錢範圍，金管會將持續觀察是否影響金融穩定，以及有無助於產業發展，才會考慮納管。

「NFT在本質上更接近藝術收藏品」，台灣大哥大資訊長蔡祈岩說，如果涉及洗錢和逃漏稅，則應該用現有法律制裁犯罪，「不該把NFT當作洪水猛獸」，現在NFT的整體樣貌仍是利大於弊，他認同NFT應適度納管，不過，管制力道如果過猛，將會影響區塊鏈去中心化的核心價值。

趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯認為，即使是區塊鏈，也有一些「中心化的交易所」，雖然認為法規還是要給予應有的規範，去監視NFT相關交易，但也擔憂對「去中心化」為特色的區塊鏈技術實施監管後，「就失去原始精神」。如何調和兩者之間找到平衡，有賴政府與各界的智慧。

也有專家示警，區塊鏈、虛擬貨幣、NFT的成功關鍵就在於去中心化，「想要出手管制，就等於在web 3.0這條路上停下腳步。」

「NFT用途除了可以是收藏品，也可以是遊戲、租賃、甚至保險」，銘傳大學金融科技學院專任副教授兼主任林盟翔說，NFT換取了這些服務，就視為交易行為，未來台灣需不需要像美國懷俄明州一樣，制定「數位資產專法」的特殊法規來保障虛擬物權，或是像日本一樣，以支付為中心立法、納入NFT等新興創新範疇，主管機關都可以思考與觀察。

他建議，台灣或許可透過央行和金管會做跨部會整合規管NFT，且多與新型態業者溝通，透過沙盒實驗的方式，在監管和創新之間保留彈性。

NFT無專法保障 專家建議民法、消保法承接

「買NFT不見得買到物品所有權」，恆業法律事務所加密貨幣組負責人、比特幣及虛擬通貨發展協會理事長林紘宇說明，NFT是虛擬物，買方不被視為擁有物品的所有權，在現行法律財產權的保障下恐有漏洞。

換言之，雖然區塊鏈技術所開發的NFT具有一定可支配特性，但並非所有可支配性的權利皆屬物權，許多具支配性的財產但非民法上認為的「物」，多以立法方式確認權利，如礦業法的礦業權、智慧財產權等。因此在區塊鏈未立法前，以台灣現行法律架構下，恐難直接將NFT或虛擬貨幣認定為「物」，其權利也難稱為「物權」。

擁有NFT雖不被稱為擁有物權，但也不是無法可保障。林盟翔說明，加密貨幣是通貨，絕對要被納管，但NFT可視為連接某標的物的數位證明，其延伸出來的「賦能」能否兌現，在專法尚未出現前，仍應積極利用現行民法與消保法幫助消費者解決紛爭；如果造成詐騙事件，則能透過刑法來規範。

林紘宇進一步表示，在大企業都陸續推出NFT時，等於有大量消費關係進入這個產業，政府確實該考慮用「消費保護」的角度來保障NFT的買賣雙方權益。

至於NFT發行方所強調的「賦能」，他認為，可看成是類似訂定買賣雙方的契約關係，最好有白紙黑字的承諾可依循，譬如白皮書上承諾終生停車免費，避免有模糊地帶。而在打擊NFT詐騙這方面則要加強能量，以預防新型態的網路詐騙。

文化部主導NFT？ 專家盼回歸藝術本質

美國曾做過一項消費者調查指出，會投資NFT或虛擬貨幣的人，年齡層分布非常極端。光譜一端是有錢人尋找新投資標的，本身有足夠的財務槓桿能力可以負擔；另一端則是10幾歲或20幾歲的年輕人，抱著類似「買彩券」的心態，願意投資幾萬元一搏「財富自由」的美夢。

因此，NFT彷彿成了投機的代名詞。劉彥伯認為，NFT技術其實可以運用在很多領域，例如會員卡、球證等，只是現在大家都用來投資，「有點壞了名聲」；而NFT詐騙橫行，更成為日本大型遊戲公司、微軟知名遊戲Minecraft等企業對NFT說不的理由之一。

至於NFT該由哪個機關主管，眾說紛紜。劉彥伯說，目前政府各部門中，文化部在NFT的發展上「走得最前面」，這與NFT本質是從「藝術品收藏」性質出發息息相關。例如故宮發展的翠玉白菜NFT，基本上就是收藏的價值為主，「避免投資投機破壞或是扭曲這個技術，也許才是NFT該走的方向」。

現在無論鹽酥雞、停車場、飲料店都在線上賣NFT，可是到實體店兌換服務時卻用紙本抄寫，如同土法煉鋼，根本就是「為了NFT而NFT」。劉彥伯認為，如果品質不好的NFT應用變多，市場就會被打壞。

他期許，政府由文化部帶頭示範，例如做電影最辛苦的是回本，透過NFT發行可讓文化產業更容易回收資金，類似這樣的案例，將有助於對NFT市場拋磚引玉。

隨著「元宇宙」概念不斷拓展延伸，NFT可能成為實體和虛擬結合的橋梁，但目前法規在虛實權益轉換上還處於「空窗」；雖然NFT不是無法可管的處境，但專家都認為，未來既有的法規肯定會不夠周延，與時俱進、兼顧創新，並提供民眾該有的保障，將是必然的發展方向。（編輯：張良知）1110909