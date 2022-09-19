監管疑慮加上升息風險 比特幣跌破1萬9000美元

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（中央社新加坡19日綜合外電報導）投資人考量監管疑慮，加上全球各地利率看升，投資人普遍轉為避開風險較高資產，加密貨幣價格今天挫跌至數月低點，比特幣摜破1萬9000美元關卡。

路透社報導，市值最大加密貨幣比特幣價格重挫約5%，跌至3個月低點1萬8387美元。市值第二大加密貨幣以太幣價格挫跌3%，來到2個月低點1285美元，過去24小時大跌逾10%。

作為以太幣技術基礎的以太坊（Ethereum）區塊鏈平台，15日完成名為「合併」（Merge）的重大軟體升級，不僅改變了交易的處理方式，也減少能源消耗。

由於美國證券管理委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）上週一番發言，引發一些人揣測新的以太坊結構可能招致額外監管，以太幣價格應聲走跌。此外，因應軟體升級而配置的交易部位也遭到平倉。

針對監管前景，新加坡加密貨幣服務平台Stack Funds營運長狄布（Matthew Dibb）認為，任何可能情況都屬於揣測。「自從『合併』完成後，市場熱潮消退許多。這真的就像一場『消息公布後賣出』（sell-the-news）事件。」

狄布指出，鑒於全球市場氣氛不安程度，以太幣價格未來幾個月可能下探950美元。「從現在來看前景，無論基本面或技術面都不樂觀。眼前還見不到多頭催化劑，能提振這些市場、吸引許多新資金與流動性投入。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1110919