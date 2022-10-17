輝達部分新品喊卡 法人：總體經濟恐壓抑顯示卡需求

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（中央社記者吳家豪台北17日電）輝達日前無預警取消發售RTX 4080系列12GB版本顯示卡，市場推估，相關板卡廠短期出貨恐受影響。投顧法人表示，儘管新品效益將帶動顯示卡廠今年第4季業績，但也提醒總體經濟環境弱勢恐持續壓抑需求。

在大盤重挫逾300點影響下，主機板與顯示卡製造商技嘉今天股價開低走低，一度跌破80元、最低來到78.3元，午盤拉回平盤82.1元狹幅整理。微星股價在盤下震盪，最低至103.5元、下跌3元，力守百元大關。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）9月底發表新一代顯示卡RTX 4090和4080系列，但10月15日突然以「使用2個採用4080名稱的顯示卡會讓人困惑」為由，在官網宣布取消推出4080 12GB版本；至於4080 16GB版本不受影響，預計11月16日上市。

外界解讀，4080 16GB與12GB雖然都屬於4080系列，官方公布的效能差距卻高達30%，可能是輝達最後決定取消12GB版本發售的原因。

投顧法人分析，雖然RTX 4090新品效能明顯提升，但在高通貨膨脹環境下，發售定價高於以往同位階的產品仍會面臨銷售壓力，導致輝達取消部分原定未來發售的版本。

法人認為，在新品效益帶動下，今年第4季顯示卡銷售將略優於第3季，但受到加密貨幣挖礦退燒使平均售價與銷售量下滑的影響，顯卡廠今年第4季業績將與去年第4季產生明顯差距。

法人指出，主機板與顯示卡廠股價近期已大幅滑落，但總體經濟環境弱勢仍將持續壓抑需求，對技嘉、微星、華擎、華碩等板卡廠股價產生壓力。

另一家投顧業者說，近期板卡類股受惠今年第4季新品挹注，營運可望回升，股價隨之築底，但新品鋪貨後仍需面對舊品庫存偏高及終端需求續弱，光是挖礦需求退燒即減少1/3的市場，短期新品題材加持後，買氣及財報仍有變數，或許股價持續大跌空間有限，但後續仍有財報利空待測試。（編輯：楊凱翔）1111017