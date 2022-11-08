駭客在暗網盜幣 美檢聲請沒收價值逾320億比特幣

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（中央社紐約7日綜合外電報導）曼哈頓聯邦檢察官今天表示，美國正在尋求沒收一批從非法暗網黑市「絲路」（Silk Road）竊取來的比特幣，目前市價逾10億美元（約新台幣320億元）。

路透社報導，美國國稅局（IRS）幹員2021年11月在被告詹姆斯．鍾（James Zhong，音譯）位於喬治亞州蓋恩斯維爾（Gainesville）的住家進行搜查時，查獲5萬枚比特幣，創下美國司法部有史以來第2大加密貨幣緝獲案。

32歲的詹姆斯．鍾4日承認自己犯下電匯詐欺罪，在2012年騙過絲路的處理系統，將比特幣發送到自己帳戶。

當局2021年破獲此案時，查獲的比特幣市價一度超過33億美元（約新台幣1056億元），但目前市價已縮水3分之2。

美國國稅局特別幹員麥克利南（Trevor McAleenan）在一份書面證詞中說，他們於被告放在浴室儲藏櫃的爆米花桶中發現一台小型電腦，一些被盜的比特幣就是儲存在這台電腦裡。

曼哈頓聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中說：「近10年來，這一大筆丟失的比特幣已經擴展成一個超過33億美元的謎團。」「我們沒有停止追查這筆金錢的下落…就連爆米花桶底部的電路板也不放過。」

2023年2月22日，在美國地區法官對詹姆斯．鍾的宣判中，根據聯邦指導方針建議，詹姆斯．鍾可能面臨27至33個月的監禁，不過檢方可以尋求更長的刑期。

詹姆斯．鍾的律師說，他已歸還「幾乎」所有的比特幣。

他的律師在聲明中說：「詹姆斯．鍾對他在10多年前的行爲感到非常懊悔，當年他只有22歲。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳正健）1111108