FTX破產幣圈大震盪 財部：已實現損失可列報扣抵

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加密貨幣平台FTX宣布破產，引發幣圈大震盪。財政部長蘇建榮表示，若投資加密貨幣有申報所得，依規定可列報損失扣抵。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張璦台北14日電）加密貨幣平台FTX宣布破產，引發幣圈大震盪，立委關切民眾投資加密貨幣虧損，是否可列報財產交易損失；財政部長蘇建榮表示，若有申報所得，依規定可列報損失扣抵。

財政部官員表示，關鍵在於損失是否已「實現」。換言之，加密貨幣市值下滑，若持有者低於成本賣出，實現損失，且符合規定則可列報。

總部設在避稅天堂巴哈馬的加密貨幣平台FTX宣布破產，牽動原生代幣FTT以及其他加密貨幣價格下跌，引發市場高度注目。

立委今天在立法院財委會關心民眾投資加密貨幣虧損，可否在申報所得稅時列報財產交易損失，蘇建榮回應，個人的話，有申報所得，依規定可列報損失扣抵。

財政部官員進一步說明，所得稅採「收付實現制」，關鍵在於損失是否已經「實現」，若民眾認賠實現虧損，一旦該筆交易損失認定屬海外財產交易損失，可以在申報最低稅負時，與當年度海外財產交易所得互抵。

不過幣圈人士表示，目前FTX的情況就是停止交易，無法出入金，形同資產卡在交易所， 這是目前比較大的問題。

幣圈人士解釋，加密貨幣存在「冷錢包」、即實體的硬體設施，或「熱錢包」、即鏈上的虛擬錢包，資產本身還是在所有者的掌握之中，不是卡在交易所，會遇到的狀況，可能是手上持有的加密貨幣價值，因市場震盪而挫低。

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針對FTX現階段停止交易，資產卡在交易所，能否列報損失，財政部官員指出，關鍵在於民眾財產損失是否「實現」，以FTX來說，目前是聲請破產、還沒裁定，後續還要經過清算程序，才知道可以拿回多少、或是拿不回來，國外情況尚未明朗，後續得觀察事態發展。

如果個人的FTX原生代幣FTT、或是其他加密貨幣，不是卡在FTX，而是處於可交易的狀態，在尚未實現損益的情境下，就算加密貨幣市值下跌，由於是未實現損失，仍不能列報。（編輯：潘羿菁）1111114