FTX破產 黃天牧：朝投資人保護方向研究

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（中央社記者謝方娪台北14日電）加密貨幣平台FTX聲請破產，金管會主委黃天牧表示，此為國外平台，金管會會關注此事發展，金管會目前僅針對加密貨幣平台洗錢防制進行監管，不涉及交易面，但金管會仍會朝投資人保護等方向進行研究。

全球前5大加密貨幣平台FTX聲請破產，恐致投資人血本無歸，震撼幣圈。今天立法院財政委員會上，民進黨立委吳秉叡及國民黨立委李貴敏均關注FTX破產事件，投資人權益保障及加密貨幣監理等議題。

黃天牧答詢時表示，金管會根據洗錢防制相關辦法，就虛擬貨幣平台洗錢防制面進行管理，並在相關犯罪上與檢調合作；不過虛擬貨幣平台交易面尚未有主管機關，目前行政院有進行跨部會討論，金管會負責搜集一些資料，進行管理上的規劃。

吳秉叡強調，加密貨幣交易議題，在台灣應該要非常慎重；黃天牧表示，「這也是我們的態度」。

黃天牧說，「英國金融行為監理總署（FCA）前主席曾提過halo effect（月暈效應）」，若主管機關太早跳下去，投資人可能會認為主管機關替虛擬貨幣背書，而忽視虛擬貨幣的高風險。

不過，黃天牧也提及，必須重視虛擬貨幣仍有些正面效益。

黃天牧表示，從近1年股市下跌可見，加密貨幣本身並沒有避險功能，隨股市同升跌，「這有點特別」；金管會對此議題一直都很慎重，不過社會還是有些期待，行政院也有進行跨部會討論，金管會會朝投資人保護等各方面進行研究。

李貴敏關注FTX破產災情，金管會是否有應變措施，黃天牧答詢時指出，此加密貨幣平台並非在台灣，另金管會針對金融機構商品進行監管，但並非所有投資商品都由金管會主管。

黃天牧提到，金管會先前一再提醒投資人，加密貨幣具有高風險及高投機性。

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黃天牧會中休息時間接受媒體聯訪時指出，目前金管會沒有收到和加密貨幣平台相關的申訴，除了FTX聲請破產，先前韓國一家穩定幣也有爆出問題，針對加密貨幣，金管會要提醒投資人特別注意高風險特性，金管會將持續關注此事發展。

黃天牧並提到，針對因洗錢防制有向金管會登記註冊的加密貨幣平台，金管會將了解相關平台是否有在FTX上處理相關商品。（編輯：潘羿菁）1111114