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加密貨幣平台FTX破產 巴哈馬展開調查

2022/11/14 09:31
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（中央社紐約13日綜合外電報導）總部設在避稅天堂巴哈馬的加密貨幣平台FTX宣布破產後，巴哈馬警方今天表示，正對FTX展開調查。

法新社報導，FTX 11日宣布，已聲請破產法第11章（Chapter 11）破產程序，這是在加密貨幣圈掀起軒然大波的長篇故事最新發展。

巴哈馬警方在臉書發表聲明說：「鑑於FTX在全球範圍的崩盤和FTX Digital Markets Ltd.的臨時清算，金融犯罪調查處（Financial Crimes Investigation Branch）1組金融調查員正與巴哈馬證券委員會（Bahamas Security Commission）密切合作，調查是否發生了犯罪行為。」

FTX聲請破產法第11章破產程序的同1天，創辦人兼執行長、30歲的班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）也宣布辭職。

新任執行長芮伊（John Ray）昨天表示，正在調查未經授權的交易，並「盡一切所能保護所有資產」。

FTX主管並未詳細說明未經授權的交易數量，但加密貨幣分析公司Elliptic昨天發布的報告表示，「疑似4.77億美元被盜」。

Elliptic表示，FTX申請破產後僅24小時，超過「6.63億美元的各種貨幣」從FTX加密貨幣錢包中提取」，其中的差額據信已被FTX轉移到安全的地方。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111114

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