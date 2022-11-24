FTX破產衝擊 幣安擬設基金收購不良數位資產

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（中央社紐約24日綜合外電報導）加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬接受美國媒體專訪表示，幣安擬成立一個規模大約10億美元的基金，用於收購數位領域的不良資產。

趙長鵬在專訪中暗示配置更多資金的可能性，「倘若不夠，我們可以配置更多」。

路透社報導，趙長鵬上週在阿布達比一場研討會中透露，加密貨幣交易所FTX聲請破產後，幣安打算推出一項復甦基金，協助面臨流動性緊絀的加密貨幣計畫，同業非常感興趣。

趙長鵬指出，這類基金有助「降低FTX（破產）帶來的負面骨牌效應」。但他未透露基金的確切規模。

FTX本月11日依美國破產法第11章聲請破產保護後，加密貨幣市場陷入動盪。

不少加密貨幣公司在FTX的曝險金額達到數百萬美元，多家公司已準備因應相關衝擊。

大型加密貨幣業者Genesis上週表示，公司已暫停客戶贖回，BlockFi則據報準備聲請破產保護。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1111124