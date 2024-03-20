比特幣價先飆漲又急挫 金管會籲留心虛擬資產風險
2024/3/20 20:08
（中央社記者謝方娪台北20日電）近日全球市值最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）交易價格一度突破7.2萬美元，創歷史新高，又因風險資產湧現賣壓拖累幣價急挫，金管會今天呼籲，虛擬資產具高度投機性，投資人務必審慎。
金管會2023年經行政院指定為具金融投資或支付性質的虛擬資產主管機關，採指導原則與自律規範先行，並委外研究制定虛擬資產專法可行性，研究結果預計今年9月以後出爐。
近日比特幣等虛擬資產價格波動劇烈，發生交易人產生鉅額虧損事件，金管會今天出面呼籲，民眾應注意虛擬資產交易風險。
金管會指出，虛擬資產有3大特性，第一，為具高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣；第二，無內在價值；第三，交易價格無漲跌幅限制，容易暴漲暴跌，交易風險高。
金管會提醒，民眾從事相關交易前，應充分了解虛擬資產運作模式，務必審慎評估可能的風險。
金管會也示警，民眾若透過境外虛擬資產交易平台交易，因境外平台並非依台灣法令設立的機構，也可能未受外國主管機關監理，且相關商品在境外提供，虛擬資產交易資訊不透明，建議民眾審慎考量。（編輯：張若瑤）1130320
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