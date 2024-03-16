FTX創辦人竊取客戶80億美元 美檢求刑40到50年
2024/3/16 22:05（3/16 22:19 更新）
（中央社紐約15日綜合外電報導）美國聯邦檢察官今天表示，加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）因竊取客戶80億美元被判有罪後，應對他判處40到50年徒刑。
路透社報導，檢方在呈交給法官的量刑備忘錄中寫道：「即使是現在，班克曼-佛里特對自身作為仍拒不認錯。他近幾年的生活充滿無比的貪婪、傲慢、野心及自圓其說，一再用他人的錢從事冒險與賭博。」
檢方也請求沒收班克曼-佛里特110億美元資產，以彌補FTX投資人及他的另個加密貨幣交易所「阿拉美達研究」（Alameda Research）金主的損失。
法新社報導，班克曼-佛里特去年11月初被判7項罪行成立，包括詐欺、共謀詐欺及洗錢。他的刑期將在28日宣判，據報他的律師團隊請求法官判處約6年徒刑。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130316
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