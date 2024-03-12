比特幣飆破7.2萬美元續創高 顯卡族群雀躍

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（中央社記者吳家豪台北12日電）全球市值最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）受惠於大量資金湧入現貨ETF、4月將開始「減半」事件，交易價格首度突破7萬2000美元（約新台幣226萬元），續創歷史新高，帶動顯示卡族群股價走高。

青雲今天開盤不久即攻上漲停78.9元，成交量逾4900張，撼訊早盤突破百元，最高觸及101元，勁揚7.33%；麗臺衝上138元，漲幅超過6.15%，承啟、華擎早盤上漲約2%。

今年以來比特幣價格持續攀升，一路突破5萬、6萬及7萬美元大關，飆漲逾6成。

法新社報導，英國金融行為監理總署（FCA）稍早表示，將開放金融機構推出比特幣相關的證券商品，此消息激勵比特幣大漲。

根據路透社報導，大量資金湧入新上市的比特幣現貨指數股票型基金（ETF），以及外界預期美國聯邦準備理事會（Fed）很快將降息，帶動比特幣價格勁揚。

比特幣預計從4月開始所謂的「減半」事件，屆時供應將更吃緊。比特幣供應約每隔4年就會減半，新開採的比特幣進入既有流通量的速度，和礦工挖礦的獎勵都將減半，有助支撐比特幣價格。（編輯：張均懋）1130312