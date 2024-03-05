泰達幣總價值突破千億美元 躍居全球第3大加密貨幣
2024/3/5 22:02（3/5 22:19 更新）
（中央社倫敦5日綜合外電報導）加密貨幣商泰達（Tether）4日在官網宣布，與美元掛鉤的穩定幣（stablecoin）泰達幣以1000億美元（約新台幣3兆1600億元）的總價值躍居全球第3大加密貨幣。
與此同時，市場對加密貨幣的需求攀升，助攻比特幣（Bitcoin）飆漲，現已逼近2021年締造的歷史高點。
泰達幣的設計原理是與法定貨幣美元掛鉤，每1枚泰達幣的恆定價值即為1美元。
比利時數位資產做市商Keyrock亞洲合夥部門主管達內東（Justin d'Anethan）表示：「投資人願意支付溢價買進泰達幣，以便完成交易。」
目前穩定幣主要用來交易比特幣等其他加密貨幣，由於該幣與美元掛鉤的穩定特性，因此不會受到比特幣和乙太幣（Ether）等其他加密貨幣的價格波動影響。
根據加密貨幣追蹤平台CoinGecko，泰達幣以略高於1000億美元的價值，成為全球規模第3大加密貨幣。去年該公司約發行了價值270億美元的泰達幣。
CoinGecko的資料顯示，在過去24小時內成交的泰達幣價值約為1225億美元。
儘管如此，美國監管機構已向銀行提出警告，穩定幣儲備隨時可能迅速外流，舉例來說，持有者可能急著將穩定幣換回傳統貨幣，如此就會帶來風險。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130305
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