比特幣突破6萬美元 料創2020年12月來最大單月漲勢

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）市值最大加密貨幣比特幣今天在流入美國最新現貨比特幣指數型股票基金（ETF）的資金帶動下，連續第5天勁揚，價格突破6萬美元。

法新社報導，格林威治時間13時25分左右，比特幣價格報6萬520美元，朝2021年11月創下的最高紀錄6萬8991美元邁進。

路透社稍早報導，在流入現貨比特幣ETF的資金帶動下，比特幣2月已大漲約40%，預料將創下2020年12月來最大單月漲勢。

投資人在比特幣4月中減半（halving）事件前，湧入交易。而減半事件的目的在減緩比特幣發行的速度。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）今年可能降息，也助長投資人追求高收益資產或波動性大資產的胃口。

零售投資平台eToro全球市場策略師雷德勒（Ben Laidler）表示：「比特幣走勢受到持續流入新現貨ETF資金的支撐，以及4月減半事件和聯準會6月降息前景的影響。」

根據CoinGecko，目前流通中的比特幣總價值本月已突破2兆美元，2年來首見。比特幣本身的價格則在4個月內翻倍。

規模較大的比特幣ETF本週見到了投資人的興趣明顯增加。

加密貨幣資產管理公司灰度（Grayscale）、資產管理公司富達（Fidelity）和貝萊德（BlackRock）等管理的前3大受歡迎比特幣ETF也看到交易量攀升。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，光在昨天流入10大現貨比特幣ETF的資金就高達4億2000萬美元，創下近2週來最高水準。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130228