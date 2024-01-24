美牧師誆人買加密貨幣侵吞逾4千萬 稱獲上帝指示

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國一名牧師把毫無價值的加密貨幣賣給會眾後，侵吞130萬美元（約新台幣4078萬元），並把部分款項用來改建他的房子，因此被告上法院，但他堅稱只是在做上帝要他做的事。

法新社報導，牧師芮加拉度（Eli Regalado）和他的妻子凱特琳（Kaitlyn）面臨民事訴訟，他們被控向科羅拉多州的基督徒會眾出售名為INDXcoin的加密貨幣，並保證投資者能賺大錢。

根據科羅拉多州檢察總長辦公室提交的訴狀，調查人員發現，有300多人在芮加拉度夫婦堅稱是上帝支持的事業中，投入了320萬美元（約新台幣1.01億元）。

該州監管證券市場的科羅拉多證券部（Colorado Division of Securities）在新聞稿中表示，這對經營線上教會的夫婦，並沒有加密貨幣的相關經歷。

面對詐欺指控，芮加拉度強調是神賦予他的使命，甚至承認用這些錢來做一些房屋修繕，並稱那也是來自上帝的指示。

他在發布於INDXcoin投資者論壇的影片中說：「我和凱特琳被控把130萬美元收進口袋，我只是想站出來說，這樣的指控是真的。」

「在這130萬美元中，有50萬到了美國國稅局（IRS）手上，還有幾十萬美元照上帝告訴我們的，用來改建房子。」

根據訴狀，這對夫婦據稱還拿錢買了一些奢侈品，當中包括一輛Range Rover、珠寶、時髦的包包、雪上摩托車之旅等。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這對夫婦下週將出庭應訊。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130124