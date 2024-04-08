詐團藉虛擬貨幣阿福錢包洗錢 中市警估金流330億

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市警察局刑事警察大隊今天表示，查獲詐欺集團藉由虛擬貨幣「阿福錢包系統」洗錢，初估2年來非法金流約新台幣330億元；共有162名被害人，其中1人受騙金額約1.5億元。

台中市警察局刑事警察大隊上午召開記者會表示，虛擬貨幣用於交付或收受不法資金日益增加，且假幣商屢遭警方查獲，經分析發現犯罪集團轉往與實體門市配合，且有使用獨立系統供作斷點等情形。

警方發現，相關被害人均遭假投資詐騙，經群組「老師」、「助教」或「假同學」介紹前往虛擬貨幣實體門市購買虛擬貨幣，後續再轉匯往假投資平台後，發現無法提領遭詐騙。分析多起案件發現共同點均為使用「阿福錢包系統」及「A+CARD」。

警方指出，假投資群組為取得被害人信任，於行騙過程中曾贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人，也會開立發票。專案小組歷時1年多逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「阿福錢包系統」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流（約新台幣330億元）。

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警方進一步清查，阿福錢包系統為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所的資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。且阿福錢包系統主機架設於國外，經警方查獲相關公司及犯嫌後，已遭尚未到案共犯於國外遠端將系統關閉。

台中市刑大自112年6月起迄今針對多家科技公司發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值700萬多元的虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。已清查被害人162人，詐騙或洗錢金額高達3億4236萬多元，其中有1名被害人就被騙了約1億5000萬元。（編輯：謝雅竹）1130408