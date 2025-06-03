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律師鄭鴻威涉洩密詐團遭訴 檢查出另有4律師涉案

2025/6/3 19:03
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（中央社記者謝幸恩台北3日電）律師鄭鴻威涉為詐團辯護時洩密遭訴，北檢追查出另有4名律師涉嫌受鄭鴻威安排為車手辯護並洩密，北檢今天指揮調查局搜索、約談4名律師，並傳喚鄭鴻威及其助理林佳毅到案。

全案起於，鄭鴻威被控加入詐騙集團，當集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派15名律師擔任車手辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會洩密。

台北地檢署去年5月13日依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴鄭男等18人，目前本案由台北地方法院審理中。

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檢調追查出，另有律師王姓男子、胡姓女子、張姓男子、黃姓女子涉嫌受鄭鴻威安排為詐騙集團車手辯護，並將偵查中秘密洩漏給鄭鴻威知悉，而鄭鴻威再轉知詐騙集團成員知悉，涉嫌違反刑法洩密罪、組織犯罪防制條例。

台北地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索涉案4名律師等人的住居所與辦公處所等地，並傳喚鄭鴻威及其助理林佳毅，共計6人到案說明，稍晚將移送地檢署複訊。（編輯：方沛清）1140603

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