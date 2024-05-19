台南市酒吧深夜聚眾疑撒鈔 警帶走負責人等2人法辦

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南中西區海安路一家酒吧疑似因舉辦活動，今天凌晨1時許仍有許多民眾聚集店外，並有人疑似有撒出紙鈔行為，妨害周邊安寧，員警獲報前往帶走現場負責人等2人調查送辦。

今天凌晨有民眾在社群網站發布在酒吧外拍攝畫面，可見不少人聚集，跟隨現場播放音樂唱歌，有人在台上帶動氣氛，甚至拿出整疊疑似百元紙鈔物品當街向人群撒出。

台南市警察局第二分局副分局長蔡明宗接受媒體聯訪表示，凌晨1時許接獲報案，指稱海安路二段某酒吧有噪音妨害安寧情事，員警迅速到場後發現酒吧以音樂吸引人潮聚集，影響周邊安寧秩序。

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蔡明宗表示，員警除立即責令店家關閉音樂及疏散人潮，並將現場負責人楊姓男子及1名員工帶回調查，依違反社會秩序維護法妨害安寧罪送辦，可處新台幣6000元罰鍰，另依違反由噪音管制法移送環保局裁罰，可處3萬元以下罰鍰。

蔡明宗表示，至於社群媒體轉載現場有人公開撒送物品等違序行為，員警到場時並未發現，將展開調查並通知相關人等到場說明，並將依公共危險罪嫌及違反廢棄物清理法送辦，絕不容許危害公共安全行為。（編輯：陳仁華）1130519