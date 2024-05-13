收一疊罰單才知遭盜用 偽造車犯嫌落網送辦

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市蔡姓民眾日前陸續收到10多張罰單，細看開罰時間，當天並未出門，比對照片發現車牌遭冒用，警方表示，犯嫌使用偽造車牌，在清水警分局遭檢舉，該車已查獲犯嫌移送偵辦。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，國民黨籍市議員吳建德、吳呈賢指出，日前接獲蔡姓民眾陳情，因車牌遭人冒用，3月17日偽造車牌者駕車在西屯區連續違規，遭警方舉發10多項違規行為。

吳建德指出，蔡男收到整疊10多張罰單後，罰金新台幣4萬7000多元，細看開單日期，當天蔡男根本沒出門，比照照片發現雖車牌相同，但車款、顏色不一樣。他致電派出所詢問，未料卻遭員警嗆聲，後來要他到裁決所申訴。

吳呈賢表示，案件發生時，蔡男遭違規記點28點，駕照都快被吊銷了，分局應該教育員警處理事情的態度，應站在人民角度，為人民著想。

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台中市第六分局對此表示，蔡男的車牌遭冒用，違規行為被警方開單，經查證後已函請台中裁決處撤銷罰單。本案嫌犯使用偽造車牌，最早是在清水警分局轄區違規遭告發，因此案件移由發生地清水分局偵辦，已查獲犯嫌依法送辦。

警方指出，有關蔡男致電派出所詢問，員警態度不佳一事，經調查接聽電話員警通話過程尚平和，不過員警說話未具同理心及考量民眾感受，另擬行政責任議處在案，未來會持續加強員警教育訓練。（編輯：黃世雅）1130513