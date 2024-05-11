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網紅Mr.R信義區撒錢引人潮 警朝違反公共危險及社維法偵辦

2024/5/11 10:43（5/11 11:16 更新）
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網紅Mr.R（R哥）10日晚間在信義區內撒錢，引發多人聚集。（圖取自instagram.com/mr.r.bro）
網紅Mr.R（R哥）10日晚間在信義區內撒錢，引發多人聚集。（圖取自instagram.com/mr.r.bro）
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（中央社記者劉建邦台北11日電）林姓網紅昨晚在信義區內撒錢，引發多人聚集，轄區台北市信義警分局今天表示，為遏止此亂象，朝違反刑法公共危險及社會秩序維護法偵辦，近期將通知林姓網紅到案說明。

台北市警察局信義分局發布新聞資料指出，昨晚11時許獲報，三張犁派出所接獲報案，指微風南山有人潮聚集，可能造成推擠危險狀況，立即派員前往現場了解情形。

警方說，經查是網紅Mr.R（R哥）的林姓男子在其個人社群軟體號召人群聚集行為，員警到場後，考量民眾推擠，甚至有發生可能踩踏情形，為避免造成危害及維持現場秩序，立即依警察職權行使法及行政執行法規定，要求停止活動，並疏導人群及維持交通秩序。

信義警分局表示，為遏止此亂象，已蒐集相關事證，將朝違反刑法公共危險及社會秩序維護法妨害安寧犯行偵辦，近期將通知林姓網紅到案說明；此外，有民眾也在現場拾獲玩具假鈔，將一併偵辦。

警方指出，網紅舉辦類似活動，除可能造成人群推擠踩踏，引發嚴重傷亡後果，可能出現模仿效應，發起活動民眾除涉及犯罪行為，須負擔刑事責任，對參與活動或現場民眾造成損害，也須擔負民事損害賠償責任，呼籲切勿仿效。

國民黨籍台北市議員游淑慧透過臉書Facebook表示，此活動難道只有她覺得很危險，經詢問轄區信義分局，這樣活動是否合法安全，事先是否有掌握資訊，主辦方是否有作安全維護或投保活動責任險。

游淑慧表示，因主辦方事先未跟警方報備申請，也未做任何安全維護措施，警方已搜證了解，並認為此行為可能涉及刑法公共危險等罪嫌，呼籲不要有類似模仿行為。（編輯：方沛清）1130511

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