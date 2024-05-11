信義區撒錢引人潮推擠 網紅Mr.R鞠躬道歉

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（中央社記者劉建邦台北11日電）網紅Mr.R（R哥）林姓男子昨晚在信義區撒錢，引發人潮聚集，台北市信義警分局通知到案說明，林男今天上午到案鞠躬道歉。警詢後依違反公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

台北市警察局信義分局發布新聞資料指出，昨晚11時許三張犁派出所獲報微風南山有人潮聚集，可能造成推擠危險狀況，派員到場了解情形。

警方說，經查網紅Mr.R（R哥）林姓男子在其個人社群軟體號召人群聚集行為，員警到場後，考量民眾推擠甚至有發生踩踏可能，避免造成危害及維持現場秩序，立即依警察職權行使法及行政執行法，要求停止活動，並疏導人群及維持交通秩序。

信義警分局表示，為遏止此亂象已蒐集事證，並通知林男到案說明；此外，有民眾也在現場拾獲玩具假鈔，將一併偵辦。

林男在今天上午11時許抵達派出所，接受媒體聯訪時說，造成社會大眾困擾很抱歉，但若有人發錢，自己也會到場，且發錢活動並無惡意，不知道會有那麼多人到場。

林男在鏡頭前合掌鞠躬道歉，並表示還是會繼續發錢，但會規劃更好方式，如洽談孤兒院或動物之家以合法合規方式發錢，絕對不會再有類似行為。

媒體追問現場為何有玩具假鈔，林男稱，自己發的都是真鈔，且有助理從旁拍攝，但不方便透露發出金額。

信義警分局表示，林男號召不特定民眾聚集，恐造成人潮推擠等狀況，警詢後依違反公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1130511