為爭100元禮金引發踩踏 奈及利亞至少4人喪生

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（中央社奈及利亞卡諾24日綜合外電報導）奈及利亞一名富商發放禮金供民眾齋戒月之用，未料引發踩踏事件。警方表示，造成至少4名婦女喪生和1人受傷。

法新社報導，其它消息來源提供的遇難人數則更高，說有17人死亡，其中包括兒童。

奈及利亞目前遭逢這個世代最嚴重的經濟危機。就在幾天前，2名學生在中部的凱菲（Keffi）為了爭奪一袋袋免費的米而喪生。

最新踩踏事件發生在北部城市包奇（Bauchi），今天一早，婦女和兒童們便聚集在當地一位富商辦公室外，等著領取5000奈拉（相當於新台幣110元）禮金，協助支付穆斯林齋戒月期間的餐食費。

目擊者表示，群眾推擠搶錢，引發踩踏事件。

當地警方表示，踩踏事件造成5名重傷婦女送醫，「其中4名婦女確認不治，第5人仍在醫院治療當中」。

發放禮金的是沙法控股公司（Shafa Holdings）老闆，而旗下員工說共有17人在推擠中喪生，包括10名兒童與7名婦女。

現場1名保全人員同樣表示死者達17人。這名不願透露姓名的保全說：「大批婦女從四面八方趕來，其中一些還帶著小孩。」

奈及利亞通貨膨脹率達31.7%，為30年高點，導致許多人連日常用品都買不起。

大多數奈及利亞人每日的生活費不到2美元（約新台幣61元），許多人減餐，放棄肉、蛋和牛奶等食品。

本月稍早，首都阿布加（Abuja）發生食品行遭數百人打劫的事件後，奈及利亞緊急機構已加強了倉庫的維安措施。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130325