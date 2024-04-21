書記官病故 苗栗地院：組專案小組釐清是否過勞

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣21日電）台中地院蕭姓法官透過臉書Facebook指出，某法院書記官疑工作壓力過大，因病身亡。對此，苗栗地方法院表示，將深入調查釐清是否因工作壓力造成陳姓書記官過勞亡故。

臉書粉絲專頁「靠北書記官」昨天發文，指收到台中地院蕭姓法官私訊，某法院書記官疑工作壓力過大，過度勞累，發作蕁麻疹、3次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，小孩出生才8個月。

發文指出，蕭姓法官希望能喚醒其他法官對書記官工作環境的重視，因此提供名為「書記官最喜歡／最討厭合作的法官」的Google表單讓書記官填寫，將統計到5月20日午夜12時，再將資料提供給司法院。

蕭姓法官於文中表示，士林地院李姓法官日前墜樓身亡案件引發社會關注，但書記官遭到職場不法侵害的聲音卻被埋沒、掩蓋，許多法官、檢察官都樂於協助書記官，希望能將書記官的心聲傳出去。

對此，苗栗地方法院發布新聞稿說明，陳姓書記官於民國110年1月4日到院服務，112年11月間住院治療5天，同月簽請於今年1月起育嬰留職停薪，2月間因病亡故。

苗栗地院指出，有關陳姓書記官疑似配屬法官交辦工作壓力造成過勞亡故一事，院方雖未曾受理相關申訴，但認為有深入進行調查必要，即日起組成專案小組，將深入訪談相關人員，並調取相關資料，以釐清事實。

苗栗地院表示，因有感於同仁沉重工作負擔，正檢討相關運作，已陸續完成簡化管考、經費報支等行政流程，並精進送達回證之處理，以減輕書記官及其他人員工作負擔，營造合理工作環境。（編輯：方沛清）1130421