法官墜樓身亡 許宗力：爭取更多人力減輕負擔

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（中央社記者林長順台北12日電）李姓法官今天墜樓身亡，司法院長許宗力晚間發布「給法官的一封信」，表示將修法突破司法人員員額上限，爭取更多法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕法官工作負荷。

士林地院李姓法官凌晨在宿舍墜樓身亡，中華民國法官協會發布聲明指出，司法改革加深法官早已無法負荷的工作量，呼籲司法院1個月內提出減輕法官工作負擔具體措施，根本解決法官負荷過重問題。

許宗力晚間透過司法院發布「許宗力院長給法官的一封信」，表示他一直很重視法官們反應工作負擔過重問題，這幾年來司法院也多管齊下，包括增補審判人力，爭取修改中央政府機關總員額法，增加司法機關總員額1100人，民國105年至112年共增加法官124人、書記官337人、法官助理426人，讓每一全股法官都擁有1位法官助理。

他指出，司法院也推動減輕法官工作負擔的各項制度改革，但因社會型態變遷，案件量增加、司法機關總員額即將用盡、金字塔型法院組織的法案卡關等因素，司法院所做的還是遠遠追不上案件增加的速度，讓法官及司法人員長期在高壓、過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎。

許宗力表示，司法院目前正在積極與行政院協商，並研擬修正法院組織法等法規，希望再次突破總員額法對司法人員的員額上限，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕法官及司法人員的工作負荷，並會全力持續研議並推動相關措施，具體改善工作環境，成為支持法官的堅強後盾。

他說，司法院將從制度上進行相關改革檢討，並致力於進行司法勞動環境的改善工作，除已延長刑事詐欺案件的辦案期限外，另將研議放寬相關管考規定，且對於法官的職務評定，不以法官未結案數多寡，作為考核法官是否優良的唯一標準；後續在推動法案時，亦一併進行人力影響評估。

許宗力指出，他會督請司法院及各級法院首長持續研議，加強與立法、行政部門溝通協調，希望能讓外界切實瞭解當前司法過勞的困境，讓社會大眾理解，有身心健全的法官，才會有健全的司法給付，有必要支持投注更多資源在建構司法這個公平正義的重要國家基石之上，期待能以更有效、直接的方式，切實改善法官的工作負擔。（編輯：方沛清）1130412

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