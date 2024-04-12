士院法官墜樓身亡 許宗力：遺憾與不捨

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（中央社記者林長順台北12日電）士林地方法院李姓法官今天凌晨在法官宿舍墜樓，送醫不治。司法院表示，院長許宗力獲悉後感到遺憾與不捨，已請士院在尊重家屬的前提下，協助家屬處理李姓法官的後事。

現年38歲的士院刑庭李姓法官今天凌晨在內湖法官宿舍墜樓，警消人員趕抵現場時，李男已經沒有呼吸、心跳，經送醫搶救後不治。警方初步調查，案發現場沒有外力介入跡象，詳細死因、案情，仍待檢警進一步釐清。

李姓法官為司法官學院第52期，以第1名優異成績畢業，在法院負責國民法官業務，受命審理多起重大矚目案件，也曾為司法院裁判書類審查委員會委員之一，平常工作表現正常、沒有異樣。

司法院回應指出，針對李姓法官不幸離世一事，院長許宗力深表遺憾與不捨。司法院已請士林地院在尊重家屬意願的前提下，協助家屬處理李法官的後事。另也請各法院院長應多關懷法院員工的身心狀況，適時提供必要的行政協助。

士院發布新聞稿表示，士院院長及相關人員獲悉後，隨即於凌晨前往三總陪伴李法官家屬處理相關事宜。法院員工聞訊至為震驚哀痛，士院即刻啟動心理支持措施，安撫員工悲傷與不捨的心情，並密切與家屬保持聯絡，以提供後續協助。（編輯：李錫璋）1130412

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