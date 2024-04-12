法官墜樓身亡 法協會籲司法院減輕法官工作負擔

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（中央社記者林長順台北12日電）士林地院李姓法官今天墜樓身亡，法官協會發布聲明指出，司法改革加深法官早已無法負荷的工作量，籲司法院1個月內提出減輕法官工作負擔具體措施，根本解決法官負荷過重問題。

士林地方法院李姓法官今天凌晨在法官宿舍墜樓，送醫不治。司法院表示，院長許宗力獲悉後感到遺憾與不捨，已請士院在尊重家屬的前提下，協助家屬處理李姓法官的後事。

中華民國法官協會下午發布聲明指出，法官協會理事長、理事及監事聞訊後皆深感悲慟，理事長也請同仁向李姓法官家屬表達慰問、哀悼之意。

聲明表示，法官每日面對繁重公務，無不兢兢業業，期能妥速完成，同時也須接地氣，深怕判決結果一有不合民眾期待，即需忍受來自四面八方的攻訐壓力。但法官也是人，也需要穩定的支持力量，法官協會在此呼籲，請法官群體保重自己，並認同士院盡速啟動同仁的心理支持方案。

法官協會指出，近年來，號稱訴訟制度的司法變革，同時都在加深法官早已無法負荷的工作量，從法官天天挑燈夜戰、紛紛出走、轉任法官人數的減少等現況，即可窺見。

法官協會同時呼籲，司法院務必從制度上進行相關改革檢討，在1個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或是明確宣示在案件量爆增、人力無法補足情形下，未來5年司法高層不得以案件數多寡做為考核法官是否優良的標準。

法官協會也要求司法院在推動法案時，要一併進行人力影響評估報告，根本解決法官現今負荷過重的問題，才能做法官辦案最強大的後盾。（編輯：戴光育）1130412

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