藍促減輕法官過勞負擔 若增員額和預算會給予支持

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（中央社記者范正祥台北16日電）法官過勞問題引起關注，國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲司法院積極提出方案，減輕法官負擔，並允諾如果解決法官現今負荷過重的問題，要增加員額和預算，國民黨團會給予支持。

士林地院李姓法官12日墜樓身亡，法官協會發布聲明指出，司法改革加深法官早已無法負荷的工作量，籲司法院1個月內提出減輕法官工作負擔具體措施，根本解決法官負荷過重問題。

國民黨立法院黨團今天於黨團記者室，召開「司改倒退 累死基層！有誰關心？有人在管？」記者會，黨團首席副書記長林思銘主持，副書記長許宇甄、鄭正鈐、羅智強以及立委翁曉玲、羅廷瑋出席。

林思銘呼應法官協會提出的訴求，要求司法院在1個月內提出減輕法官工作負擔具體措施，重視法官過勞問題。

林思銘指出，根據司法院統計，全國地方法院刑事案件平均每位法官月結60至63件、民事訴訟平均每位法官月結30件；再看案件增加數，民事訴訟部分，從民國103年的13.5萬件增加至112年的18.1萬件；而刑事訴訟部分，根據法務部統計，全國地檢署新收案件數從109年的49.9萬件，增加至112年的73.3萬件。

他說，如果只有溫情喊話而沒有具體措施，改變不了惡劣的司法工作環境，更無法留住優秀的人才，司法院長許宗力必須理解基層法官的心聲。

鄭正鈐也說，法官面對每日海量的案件，司法院必須正視法官過勞的問題。

羅廷瑋指出，法官人力不足，司法案件濫訴情況嚴重，難免影響司法審理品質和速度，民眾花更多時間在等待司法審理進度。

羅智強表示，法官人力不足的問題，司法院必須負起責任，編列相關員額和預算。

許宇甄呼籲，司法院積極提出方案，減輕法官負擔，如果解決法官現今負荷過重的問題，要增加員額和預算，國民黨團會給予支持。

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翁曉玲指出，隨著社會變遷，民刑事案件量增多，其中又以詐騙案件和離婚訴訟案件為最多，基層法官審理案件數爆量。她建議司法院內部檢討，如何讓法院對於某些類型案件，審理程序可以簡化，或是透過修法，讓告訴乃論的範圍擴大，或在二審告訴乃論罪也可撤告等。同時，對於法院審理程序，相關制度檢討，司法院責無旁貸。（編輯：郭無患）1130416

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