法官墜樓亡 法官協會：過勞司法無法提供良善服務

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（中央社記者謝幸恩、林長順台北19日電）士林地院李姓法官日前墜樓身亡，今天中午12時各地法官於法院門口獻上白色花朵，哀悼李法官的逝世。法官協會理事長沈方維說，過勞的司法，無法提供良善司法服務。

士林地方法院李姓法官今年4月12日凌晨墜樓身亡，中華民國法官協會先前發布聲明指出，司法改革加深法官早已無法負荷的工作量，呼籲司法院1個月內提出減輕法官工作負擔具體措施，根本解決法官負荷過重問題。

司法院長許宗力當晚發布「給法官的一封信」，表示將修法突破員額、爭取更多人力、減輕法官負荷等。許宗力也於4月15日拜訪士林地院，傾聽基層心聲，並提醒法官注意身心健康，多參加戶外活動，不要整天綁在辦公室。

不過，此舉引發不少法官不滿，在法官論壇引發討論，也連帶讓法官過勞、審判業務龐大、血汗司法議題備受外界關注。

司法院4月17日召開檢討會議，並做出4大決議，包括研議法官合理結案量、放寬管考、各法院研究報告採自由參加及持續推動濫訴防杜規範的立法措施。

司法院指出，盼各界正視司法過勞實務困境，促請行政部門挹注更多資源，期待以更有效、直接的方式，減輕司法人員工作負擔，提升司法效能。

法官協會今天串連各地法官發起獻上白花的活動，許多人在法院門口擺放上白花或繫上白緞帶，也有人獻上卡片並雙手合十默哀，也有人放上李法官撰寫的判決書，表達對李法官的不捨與追思。

現為法官協會理事長、最高法院庭長沈方維表示，希望李法官一路好走，也希望李法官的家人能節哀順變，早日撫平傷痛，回歸日常。

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沈方維也說，法官群體及其他司法人員，因此事件或許受到衝擊而產生集體創傷，因此法官協會建議各地法官及相關人士，藉由在不同地點，但在相同時間一起追思，除表達致哀外，也或許能獲得部分心靈撫慰。

至於法官群體的過勞訴求，沈方維則表示，法官協會將廣泛蒐集各方意見，充分討論後向司法院提出，也要向社會大眾說明，過勞的司法，是無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形相同。（編輯：李錫璋）1130419