法官墜樓亡 許宗力訪士院籲法官多注意身心健康

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（中央社記者林長順台北15日電）士林地方法院李姓法官12日墜樓身亡，司法院長許宗力今天下午到士院拜訪。他表示，他來傾聽法官心聲，並請法官多注意身心健康，參加戶外活動，不要整天綁在辦公室內。

士林地院李姓法官12日凌晨在宿舍墜樓身亡，中華民國法官協會發布聲明指出，司法改革加深法官早已無法負荷的工作量，呼籲司法院1個月內提出減輕法官工作負擔具體措施，根本解決法官負荷過重問題。

許宗力當天晚間發布「給法官的一封信」，表示將修法突破司法人員員額上限，爭取更多法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕法官工作負荷等。

不過，此舉引發不少法官在論壇討論，並表達不滿。

許宗力下午在士林地方法院院長彭幸鳴、行政庭長蔡守訓等人陪同下到士院拜訪基層法官，並在李姓法官的辦公室停留，辦公室門前堆滿同事送的鮮花。

許宗力接受媒體採訪時表示，希望各位法官多注意身心健康，同時多參與戶外活動，不要整天綁在辦公室內。他也提及已前往李姓法官靈堂上香悼念。（編輯：戴光育）1130415

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