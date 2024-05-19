高雄女無照騎車閃違停遭撞死 2涉案駕駛移送

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄捷運R3小港站出入口附近今天下午發生死亡車禍，黃姓女子無照騎機車自沿海一路往北，為閃避路邊違停車變換車道，與聯結車發生碰撞後致死，涉案2名駕駛遭依過失致死罪嫌移送。

高雄市政府警察局小港分局表示，17歲黃女沒有駕照，下午3時許騎機車沿小港區沿海一路由南往北行駛，遇上54歲黃姓男子開車違停R3捷運站前慢車道，黃女為閃避切出外側快車道，被62歲簡姓聯結車駕駛閃避不及撞上。

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機車遭撞後又擦撞違停車，事故造成黃女倒地當場死亡。簡、黃2人經檢測沒有酒駕，詢後被依涉嫌刑法第276條過失致死罪移送高雄地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾開車應注意車前及四周狀況、減速慢行。捷運站出入口來往人車較多，切勿任意違規停車，避免發生交通意外，另外警方將持續加強捷運站出入口違規停車稽查與取締，確保用路人行車安全。（編輯：謝雅竹）1130519