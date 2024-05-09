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高雄小港擦撞車禍 曳引車失控衝到路邊工程溝渠

2024/5/9 15:27（5/9 15:36 更新）
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高雄市小港區沿海二路與世全路口8日發生擦撞車禍，64歲陳姓男子駕駛曳引車為閃避車輛撞上中間車道曳引車，並一路衝到路邊工程溝渠內，雙方駕駛皆輕微擦傷。（高市小港警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年5月9日
高雄市小港區沿海二路與世全路口8日發生擦撞車禍，64歲陳姓男子駕駛曳引車為閃避車輛撞上中間車道曳引車，並一路衝到路邊工程溝渠內，雙方駕駛皆輕微擦傷。（高市小港警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年5月9日
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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄小港區沿海二路與世全路口昨天發生曳引車擦撞車禍，陳姓男子駕駛曳引車為閃避車輛撞上中間車道曳引車，並一路衝到路邊溝渠，幸雙方駕駛僅輕傷，詳細肇因仍待釐清。

高雄小港、林園區沿海路經常發生大車交通事故，高市警方4日起針對林園區沿海路大型車輛規劃1個月專案執法勤務，主要稽查闖紅燈、是否依規定裝設行車視野輔助系統等違規項目，但近期仍發生車禍。

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高雄市政府警察局小港分局指出，64歲陳男昨天駕駛營貨曳引車，中午12時許行經沿海二路與世全路口時，疑為閃避車輛撞上中間車道27歲薛男駕駛的曳引車，並一路衝到路邊工程溝渠內，雙方駕駛皆輕微擦傷，不願就醫，經酒測均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待釐清。

小港分局長徐釗斌呼籲，民眾駕車應注意車前及四周狀況，減速慢行停、看、聽等安全，並隨時注意駕車精神及車輛狀況，避免事故發生。（編輯：黃世雅）1130509

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