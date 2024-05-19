戶外音樂節從屏東到日本神戶 台灣祭走向國際

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東音樂品牌台灣祭今年首度與神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe締結姐妹活動，台灣祭派出「南方大唱」冠軍DrunkMonk撞克茫客今天在日本演出，讓屏東在地音樂節走向國際。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，培植台灣新樂團也是台灣祭宗旨之一，今年台灣祭首度宣告將派全國音樂原創大獎賽「南方大唱」冠軍隊到日本演出，使報名樂團爆增至250團，3月評審海選出30強，複賽選出10強，台灣祭活動現場總決賽，由DrunkMonk撞克茫客奪冠。

傳國處說，Coming Kobe有感於台灣一直以來對日本的友善，今年透過媒合，成功與台灣祭達成雙向合作，除了交流藝人外希望未來能有更深入合作，共同創造更深的影響力。

傳國處指出，每年清明假期在墾丁舉辦的台灣祭，連年吸引百萬人潮，讓國際看到台灣，今年派出「南方大唱」冠軍DrunkMonk撞克茫客赴日，並於今天演出，充滿張力跟律動的音樂驚艷現場觀眾。

雖然演出時氣候不佳，DrunkMonk撞克茫客仍無懼雨勢演出30分鐘，現場樂迷嗨到不行，主唱更溫情喊話「謝謝日本！謝謝台灣祭！給了我們第一次國際演出」。

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台灣資深獨立樂團「固定客」也一同到日本演出，以Funk搖滾饒舌表演征服日本樂迷，演出在上萬人歡呼中圓滿落幕。

根據屏縣府傳播暨國際事務處新聞稿，Coming Kobe源自於阪神大地震，地震後為了讓民眾儘早走出傷痛，民間自力舉辦音樂祭，至今已有25年，每年透過活動募捐，並以善款助受災戶重新振作，連年善舉讓活動規模越來越大，近年更開始積極投入海外賑災行動。（編輯：陳清芳）1130519