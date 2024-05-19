財劃法修法 財部：中央大釋財源恐影響國防社福推動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北19日電）立法院財委會明天排審「財政收支劃分法」，藍、白黨團或立委共提14案，但未有行政院版。財政部據各版本推估，中央財源恐流失新台幣333億元至5777億元，若中央大幅釋出財源，將影響國防及推動社福、重大建設的支出預算籌措。

攸關中央與地方政府之間財源分配的「財劃法」被視為零和遊戲，由於各方意見紛紜，已有25年未修法，隨新內閣將於明天上任，立法院財政委員會也在同一天排定審查民眾黨團、國民黨團及立委分別提出的「財劃法」修正草案、一共14案交鋒，財政部長莊翠雲並將列席備詢。

根據今天出爐的書面報告，財政部指出，中央與地方財源的「垂直」分配，應通盤審視中央與地方事權劃分及近年整體財政概況，除適度維持中央財政韌性，以因應國際政經局勢變化、氣候變遷等不時之需外，並應兼顧地方財政需求，審慎規劃辦理。

據統計，地方財政在中央統籌分配稅款及一般性補助款挹注下，已有顯著改善，整體地方收支賸餘由民國105年度41億元，成長至111年度463億元；近年中央政府總預算歲入歲出連續賸餘，併計特別預算執行結果，則餘絀互見。

各修法版本中，涉及增加中央釋出財源者有10案。財政部表示，按112年度稅收實徵數推估，增加釋出財源規模介於333億元至5777億元間；其中，國民黨黨團提案，估計增加中央釋出財源達5777億元，民眾黨黨團版本則為2775億元。

財政部指出，若中央大幅釋出財源，恐影響國防及推動社會福利、重大建設等支出預算財源籌措，也將排擠對地方政府的補助。

此外，提案涉及調整稅收直接分成則有7案，財政部指出，鑑於台灣各地自然環境、工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，若擴大營業稅、營利事業所得稅的直接分成，恐拉大本已不均的地方財政差距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，財政部也提及，民眾黨黨團等所提版本中，調整菸酒稅分成比例方面，與101年行政院版規劃方向相同；至於菸酒專賣改制對金門、連江縣財政造成的影響，未來修法將納入考量。

財政部表示，各級政府財政收支劃分牽涉財政資源重分配，對各級政府財政影響至關重要，相關研修作業積極展開中，財政部也已擬訂5大修法原則，包含提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制，並請地方政府研提分配指標建議，目前已就地方政府所提分配指標疑義，再予釐清，將適時邀集地方政府協商，尋求共識。（編輯：楊蘭軒）1130519