政院提村里長春節慰問金 藍將黨籍立委議案逕付二讀

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北3日電）行政院擬修法增訂發給村里長春節慰勞金、調高縣市議員助理補助費。村里長事務費修法今天在立法院會上演表決戰，國民黨團提議將黨籍立委議案逕付二讀，由於藍白占國會多數，表決後率先逕付二讀。

行政院會昨天通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案，增訂發給村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元，同時調高縣市議員助理補助費總額，並調增地方民意代表為民服務費，相關調升預計明年元旦起施行，但草案還須經立法院審議。

立法院會今天處理討論事項時，國民黨團提議變更議程，將國民黨立委傅崐萁、王鴻薇提出的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，從委員會抽出逕付二讀，並交由國民黨團召集協商。

傅崐萁所提修正草案明定，村里長事務補助費於中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，調整比率由內政部考量國家經濟環境、政府財政定之，或至少每2年應予檢討；王鴻薇所提修正草案則明定，將地方議會公費助理制度，比照立法院公費助理制度。

對於國民黨團提議變更議程，民進黨團均表達異議，民進黨立委在議場內疾呼「委員會已經排審，國民黨不要割稻尾」，國民黨立委則高喊「支持村里長」。

表決處理時，民眾黨立委黃國昌、陳昭姿、林憶君、張啓楷、麥玉珍、林國成都投下贊成票，民眾黨立委黃珊珊、吳春城未參與投票。因國民黨團與民眾黨團具有人數優勢，表決結果為贊成58票，反對51票。儘管民進黨團要求重複表決，但表決結果仍不敵藍白多數，國民黨立委的議案順利逕付二讀。

值得注意的是，表決過程中民進黨立委楊曜一度投下贊成票，票數變成贊成59票，反對50票，但楊曜旋即向院會改正。

對於表決狀況，楊曜接受媒體訪問時坦承投錯票。媒體追問，是不小心投錯票，還是意志的展現，楊曜說「當然是不小心」。（編輯：蘇志宗）1130503