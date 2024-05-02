村里長擬增年終獎金遭疑綁樁 林右昌：不是為了個人

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（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部提修法擬發給村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元，行政院會今天將討論。內政部長林右昌說，經過審慎評估且凝聚共識，是社會能接受版本，去年就開始研議，不會有政治考量，也不是為了個人。

行政院會今天上午將討論內政部擬具「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案。

立法院內政委員會今天邀林右昌列席，審查姓名條例部分條文修正草案。林右昌會前受訪時表示，地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修法討論已久，各黨派立委總共也有30幾個提案。

林右昌說，去年他上任內政部長後，就啟動相關討論、研議，並凝聚共識要做適當調整。里長其實沒有薪水、也沒有年終獎金，但非常辛苦，過去3年防疫期間，民政系統與里長承擔很大工作。

林右昌指出，去年開始討論里長該不該有薪水，但南北、城鄉都有差距，都會區的專職里長與資深里長意見也不同，有的希望有薪水、有的人希望維持現狀，讓村里長可以兼差。但現在都會區有越來越多年輕、專職里長，希望里長能專職、專責在工作上，生活也能得到支持。

林右昌說，大家比較有共識的是年終獎金部分，因此研議後認為可適當處理，以事務補助費新台幣5萬元乘以1.5個月，約7萬5000元作為年終慰勞金，是慰勞金性質而不是薪水，相信對里長的辛苦給予支持，未來也希望各黨派立委支持。

媒體詢問，修法遭藍營質疑是要為2026年選舉綁樁。林右昌表示，內政部所提方案是最衡平、經過審慎評估且凝聚共識，是社會能接受的版本，且去年就開始研議，不會有政治考量，也不是為了個人。

另外，林右昌日前到台北市消防局，實際體驗消防人員「80秒出勤」訓練。林右昌說，消防人員、特勤人員很英勇，也真的很辛苦，體驗時發現盾牌重達8公斤，他還因此受了小傷，被盾牌砸到腳、血流如注，現在傷口已經復原。（編輯：蘇龍麒）1130502