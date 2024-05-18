虛擬直擊印象派誕生那夜 法國奧塞美術館VR特展

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（中央社記者李若韻巴黎18日專電）適逢印象派150週年紀念，法國奧塞美術館推出VR展覽「巴黎1874年，今晚與印象派畫家們有約」，觀眾透過45分鐘的VR技術，虛擬直擊印象派誕生那夜，近距離看畫家們訴說藝術革命，展期至8月11日。

1874年4月15日至5月15日，法國巴黎卡普辛大道35號（Boulevard des Capucines）的3樓與4樓，在當時知名攝影家納達爾（Nadar）的舊工作室裡，聚集30幾位不願妥協的藝術家，他們稱自己是「無名氏畫家、雕刻家、版畫家協會」，其中包含尚未出名的莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Auguste Renoir）、塞尚（Paul Cézanne）、畢沙羅（Camille Pissarro）、竇加（Edgar Degas）、與唯一的女性畫家莫莉索（Berthe Morisot）。

他們決定不再遵循官方巴黎沙龍美感，不再等待國家藝術評審的核准，直接舉辦獨立私人沙龍畫展，印象派藝術於此誕生，至今150年。

法國巴黎奧塞美術館（Musée d’Orsay）表示，這是場為期一個月的藝術革命，為重現此關鍵時刻，奧塞美術館與Excurio、Gedeon Experiences合作，推出「巴黎1874年，今晚與印象派畫家們有約」虛擬實境（VR）特展。以虛擬參與的方式，讓觀眾回到1874年的巴黎街頭，從充滿馬車的歌劇院廣場前出發，前往私人沙龍畫展的現場，與19世紀的印象派畫家、畫商、藝文愛好者們在165幅畫作前擦身而過。

奧塞美術館說明，VR特展透過倒敘，帶觀眾親臨官方巴黎沙龍的現場，在現今已被改建成大、小皇宮的工業宮（Palais de l’Industrie）裡，了解當時法國主流的藝術價值。

遂後，進入畫家巴齊耶（Frédéric Bazille）的工作室，看著竇加、塞尚、莫內正滔滔不絕地批評官方沙龍的評選制度。那裡是畫家們萌生私自辦展的開始。

最後，隨著雷諾瓦、莫內的步伐，來到巴黎近郊與諾曼第海邊寫生。奧塞美術館期待觀眾能透過這段虛擬旅程，感受印象派運動的全貌。

「巴黎1874年，今晚與印象派畫家們有約」VR互動時間長達45分，觀眾不是坐在椅子上，而是穿戴無線的頭戴式顯示器，在195坪的實體大空間裡移動遊歷。觀眾將陸續進場與出場，最多可容納80位。

這項展覽建議11歲以上參觀，禁止8歲以下兒童入場，亦提供需使用輪椅觀眾的穿戴裝置，需一人陪同。特展不包含在美術館門票裡，需另外預約。

來自巴黎的觀眾瑪莉克莉絲汀（Marie-Christine）說：「真的太驚喜了，印象派畫家們就在我的眼前。」來自土耳其，目前定居在巴黎的觀眾西門（Cimen）說：「好像穿越時空，我們很像被邀請到私人沙龍裡參觀的賓客。」來自英國、正在巴黎旅行的觀眾麗茲（Liz）說：「我不是藝術愛好者，但這種互動方式讓藝術史變得容易接近，連我都能懂。」

法國雜誌藝術（Beaux Arts）以「一定要去」為標題報導，點出此VR特展的珍貴在於觀眾能直接與印象派畫家們相遇。

法國攝影雜誌魚眼（Fisheye）報導該VR展為忠實呈現1874年的巴黎，爬梳大量的歷史建築平面圖、航拍照片、藝術家通信、展覽目錄等，試圖還原當時場景與人物。

身為印象派專家、策展人之一的帕翠（Sylvie Patry）向法國費加洛報（Le Figaro）表示，該VR展的籌備期超過兩年。她記得幾乎每週一奧塞美術館的科學顧問都要與VR工程師開會。「像是一個真實的劇本，藝術家說的每一句話都必須經歷核對，例如塞尚的口音，或是藝術家彼此如何稱呼。」

帕翠表示，奧塞美術館期待藉由此VR特展，帶給觀眾雙重教育意義，一個是1874年印象派藝術的誕生，另一個是1870年剛經歷戰爭的巴黎，整體社會正充斥著一股動盪氣氛。

在VR特展旁，奧塞美術館同時推出另一個實體大展「巴黎1874年，創造印象派」（Paris 1874, Inventer L’impressionnisme），展出1874年印象派畫家們私人沙龍的畫作，與1874年官方巴黎沙龍的畫作，觀眾可穿梭在虛實之間、當時的官方美感與印象派革命之間，來回對照。

印象派愛好者觀眾傑瑞（Jerald）告訴記者，在看完VR展覽後，他現在要去看實體的畫作。

「巴黎1874年，今晚與印象派畫家們有約」VR特展，展期自3月25至8月11日，之後會去美國、日本與中國展示。（編輯：馮昭）1130518

適逢印象派150週年紀念，法國奧塞美術館推出VR展覽「巴黎1874年，今晚與印象派畫家們有約」。圖為觀眾正欣賞莫內作品「印象．日出」。中央社記者李若韻巴黎攝 113年5月18日

適逢印象派150週年紀念，法國奧塞美術館推出VR展覽「巴黎1874年，今晚與印象派畫家們有約」。圖中3樓與4樓是印象派私人沙龍舉辦的地方，也是VR特展中的重要場景。中央社記者李若韻巴黎攝 113年5月18日