羅丹雕塑作品5月富邦美術館展出 塞尚破億名畫聯袂現身

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（中央社記者王寶兒台北28日電）洛杉磯郡立美術館曾推「真實本質：羅丹與印象派時代」特展在美展出，海外巡迴首站5月於富邦美術館開幕登場，除雕塑家羅丹70餘件作品，也展出價值近新台幣20億元的塞尚名畫。

羅丹是19世紀著名雕塑家，作品以自然、寫實風格聞名，與多名同時期印象派藝術家互相欣賞，常與印象派藝術家一起展覽，甚至互相收藏對方作品，例如塞尚、雷諾瓦、莫內、被塞尚稱呼為「老師」的畢沙羅、竇加等。

洛杉磯郡立美術館（LACMA）在2022年起推出「真實本質：羅丹與印象派時代」，從近15萬件藏品中選出100件典藏，呈現羅丹及其藝術生涯中一起工作、展覽的印象派畫家與雕塑家作品，其中羅丹作品占據展品70餘件。

富邦美術館館長翁美慧透過新聞稿表示，引進此展的過程中，不論是運輸、保險都經歷重重困難與挑戰，感謝文化部支持，富邦美術館得以將如此精采展覽與來自世界各地的藝術收藏帶到台灣與國人分享。「真實本質：羅丹與印象派時代」也是富邦美術館首檔展覽。

「真實本質：羅丹與印象派時代」展藉由重新梳理羅丹與同期藝術家作品的關係脈絡，探討羅丹在藝術史上的重要性與定位。此次展覽將展出奠定羅丹學術地位的「巴爾札克紀念像」、最為人所討論的公共藝術重要作品「加萊義民」、經典作品「影子」，更有羅丹早期職涯發展階段創作「蘇珊」。

印象派畫作則將展出2幅塞尚經典作品「桃子與櫻桃的靜物畫」與「戴草帽的男孩」，前者價值近20億元。富邦美術館指出，塞尚改變傳統構圖、使用全新透視方式的表現，對20世紀初的前衛運動產生巨大影響，與羅丹在創作上都有著挑戰過往與創新的視野。

「真實本質：羅丹與印象派時代」將在5月4日於富邦美術館水景展廳展出至9月23日。（編輯：管中維）1130428