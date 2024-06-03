本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆潮境公園路口坍方 研判地震降雨釀災估6/11搶通
首頁 / 文化

荷蘭庫勒穆勒美術館多件梵谷真跡畫作 8月來台

2024/6/3 19:07（6/3 20:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
富邦美術館引進荷蘭庫勒穆勒美術館「梵谷：尋光之路」特展，梵谷多件真跡畫作8月來台。（圖取自facebook.com/fubonart）
富邦美術館引進荷蘭庫勒穆勒美術館「梵谷：尋光之路」特展，梵谷多件真跡畫作8月來台。（圖取自facebook.com/fubonart）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北3日電）荷蘭庫勒穆勒美術館是全球數一數二、收藏最多梵谷作品的美術館，今年暑假將由富邦美術館引進荷蘭庫勒穆勒美術館「梵谷：尋光之路」特展，梵谷多件真跡畫作8月來台。

根據富邦美術館的粉絲專頁資料，2023年是梵谷（Van Gogh）誕生170周年，庫勒穆勒美術館（Kröller-Müller Museum）也將收藏的梵谷珍稀畫作做世界巡迴展覽，8月將以「梵谷：尋光之路（Journey of Light）」特展之名，首度於富邦美術館展出。

根據維基百科資料，庫勒穆勒美術館收藏大量梵谷油畫作品，是世上第二大梵谷油畫收藏機構，僅次於位於阿姆斯特丹的梵谷博物館；除此之外，庫勒穆勒美術館還收藏包括蒙德里安、羅丹、高更及畢卡索等知名藝術家作品。

庫勒穆勒美術館以海倫．庫勒穆勒（Helene Kröller-Müller）的名字命名，身為熱衷收藏的藝術品收藏家的她，也是首批賞識梵谷才華並收藏梵谷作品的藏家之一，收藏將近300件梵谷作品，其中包含油畫作品與素描。

「梵谷：尋光之路」特展將於8月24日到11月11日展出，地點在富邦美術館3樓日光展廳（台北市信義區松高路79號）。（編輯：陳仁華）1130603

#羅丹
#富邦美術館
延伸閱讀
從拉斐爾到梵谷開展 400年西洋繪畫史精華吸引學童爭睹從拉斐爾到梵谷真跡奇美博物館亮相 英國國家藝廊盼創獨特美感從拉斐爾到梵谷展 林布蘭63歲自畫像看晚年無奈
羅丹
從公共藝術到紀念像 特展一窺羅丹創作脈絡羅丹雕塑作品5月富邦美術館展出 塞尚破億名畫聯袂現身
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.64
更多編輯台推薦新聞：