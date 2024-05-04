從公共藝術到紀念像 特展一窺羅丹創作脈絡

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（中央社記者王寶兒台北4日電）英雄未必看來昂然挺拔，富邦美術館今天起推出「真實本質：羅丹與印象派時代」特展，其中「加萊義民」人物像寫實刻劃英雄為眾人赴死的複雜神情，也是雕塑家羅丹著名公共藝術作品之一。

1347年，英國人圍攻法國加萊長達數月，最後英王要求若有6名加萊市民願意犧牲，那便可換取全城百姓性命，仕紳尚．德爾便拿著城門鑰匙，連同其他5名市民挺身而出，最後6人則在英國皇后求情下逃過死亡命運，成為英法百年戰爭中的插曲。

1884年，羅丹受加萊市委託創作「加萊義民」作品，富邦美術館副館長林羽婕今天帶領媒體導覽表示，原先加萊市希望製作的重點是尚．德爾，羅丹卻認為應以6人為主體，由6座人物雕像組成的「加萊義民」耗費7年完成，「作品出來後，法國嚇壞了，因為大家不懂英雄的面容為什麼糾結又痛苦。」

「真實本質：羅丹與印象派時代」特展此次展出「加萊義民」中的尚．德爾全身翻鑄像及頭像，可見他脖子上還有絞繩，且沉重的緊抿雙唇；另一市民皮耶．德維松則索性閉眼，身體彎曲弧度細節也顯露面對死亡的恐懼。

翻製完整的「加萊義民」作品目前全球共有12組，英國、法國皆展出於公眾空間，同時延續羅丹作品影響力。林羽婕指出，羅丹特別之處就在於追求真實，羅丹所刻劃的英雄形象更貼近一般人，也就是每個人都有可能成為英雄。

在製作「巴爾札克紀念像」時，羅丹同樣盡可能捕捉真實。巴爾札克為法國聞名作家，羅丹蒐羅各方資料，試做多款裸體、穿著長袍或禮袍的巴爾札克模樣，最終成品則選擇讓巴爾札克披上寬大長袍，結果卻被委託單位法國文學家協會退件，還被公眾抨擊作品如「以後腳站立的北極熊」。

林羽婕說，「巴爾札克紀念像」是羅丹最具爭議性的作品之一，當時羅丹被退貨氣到將酬勞退還給委託單位，不過藝壇卻有許多印象派畫家、評論家跳出來為他發聲，稱「這才叫做藝術」，這檔展覽中也展出許多與羅丹交好的藝術家作品，「我們想讓大家看見的是羅丹與那個年代的關係，是什麼成就羅丹。」

羅丹好友展品中，展前最為受矚的便是近新台幣20億的塞尚畫作「桃子與櫻桃的靜物畫」。展中也介紹塞尚與羅丹認識的契機，源自於羅丹前往法國吉維尼拜訪畫家莫內一行，塞尚更是「巴爾札克紀念像」受抨擊時力挺羅丹的友人之一。

「真實本質：羅丹與印象派時代」特展即日起於富邦美術館展出至9月23日。（編輯：陳政偉）1130504

富邦美術館首檔展覽「真實本質：羅丹與印象派時代」4日起登場，展出19世紀著名雕塑家羅丹70餘件作品，開館第一天便吸引許多民眾參觀。中央社記者王飛華攝 113年5月4日

富邦美術館4日舉辦開館大展「真實本質：羅丹與印象派時代」，展出法國畫家塞尚經典作品「桃子與櫻桃的靜物畫」（右），價值近新台幣20億元。中央社記者王飛華攝 113年5月4日

富邦美術館開館大展「真實本質：羅丹與印象派時代」4日起隆重登場，展出19世紀著名雕塑家羅丹多件作品，包括奠定其學術地位的「巴爾札克紀念像」。中央社記者王飛華攝 113年5月4日