中國祭大規模房市措施 滬港股勁揚亞股跌多漲少

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（中央社香港17日綜合外電報導）中國宣布近來最廣泛的支持房市措施，刺激不動產類股大漲，帶動香港和上海股市收高。但亞洲其他股市受到獲利了結賣壓及美國利率前景影響，收盤跌多漲少。

法新社報導，過去一段時間，世界第2大經濟體中國受到數家重大地產開發商持續已久的債務危機拖累。這場危機令中國領導階層面臨巨大壓力，有必要提出一套計畫來協助房地產行業，以免危機擴散至經濟其他部分。但至今北京公布的措施大多令投資人失望。

中國政府今天召開「全國切實做好保交房工作會議」，出席者包括監管當局官員、最大幾家銀行的代表、地方政府官員及房市代表。官員並在會議上宣布廣泛的提振房市措施。

新華社報導，中國國務院副總理何立峰在會議上表示，政府要全力支持應續建房市項目的融資和交付，保障購屋人合法權益。應加強對城市和房地產企業的指導支持，有力有序有效推進保交房各項工作。

何立峰指示，相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地。而商品房庫存較多城市，政府可酌情以合理價格收購部分用作保障性住宅。

中國人民銀行金融監理總局並宣布調降首次購屋者的最低首付款比例，調整為不低於15%；對於購買第2套房產的貸款最低首付款比例，也調整為不低於25%。

中國房地產開發商股價應聲大漲，其中雅居樂飆漲24.3%，花樣年漲11.8%，遠洋集團和旭輝控股也皆揚升逾10%，龍湖集團也漲10.9%，萬科勁揚19.4%。

不過，美國股市昨天收盤下跌，因為前一天3大指數才攀上歷史新高，帶動亞股昨天也出現亮麗漲勢，吸引投資人獲利了結，增添今天賣壓。

近期漲勢來自美國4月通貨膨脹數據降溫，令美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息的希望變濃。但現在有人擔憂，這樣的看法可能過於樂觀。

上海和香港股市今天收盤分別上揚1.0%和0.9%，新加坡、曼谷和雅加達股市也收高。但東京股市收跌0.3%，雪梨、首爾、台北、威靈頓和馬尼拉股市也收低。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1130517