蔡總統宴請美國特使團 力挺賴清德團隊讓台灣更堅強

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（中央社記者賴于榛台北19日電）第16任總統暨副總統就職典禮明天舉行，總統蔡英文今天在寓所宴請美國特使團，感謝訪賓來台展現美國對台灣的友好支持，並強調接續的執政團隊加入新成員後，將讓台灣實力更堅強。

總統府今天透過新聞稿指出，蔡總統中午宴請美國出席第16任總統暨副總統就職典禮特使團，訪團成員包括美國前國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前白宮國家經濟會議總監狄斯（Brian Deese，另譯：迪斯）、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等。

此外，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，AIT台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也陪同在場。

蔡總統在餐敘時感謝特使團來台，展現美國一直以來對台灣的支持，也很高興能如同朋友一般，討論雙方共同關切的議題。

她表示，雖然即將卸任，但很高興新任政府的領導人來自同樣的政府團隊，這將有助於各項重要國政的持續推動，也相信未來執政團隊加入新成員後，實力將更加堅強。

總統府表示，訪團成員則肯定台灣順利完成總統大選，並感謝蔡總統過去8年來的貢獻，也有信心總統當選人賴清德未來執政，將延續蔡總統的政策，持續提升美台友好關係。（編輯：林克倫）1130519