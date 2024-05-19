美加慶賀團參加520就職 外交部：彰顯深厚情誼

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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）美國與加拿大慶賀團及美加各界人士來台出席520就職，外交部今天表示，訪賓包括美國前白宮國家經濟會議總監狄斯等人組成的特使團，美國前國務卿蓬佩奧也將參與，來訪外賓都是台灣的長期友人，專程訪台更彰顯雙方的深厚情誼，以及對民主台灣的堅定支持。

外交部晚間發布新聞稿表示，美國與加拿大慶賀團及美加各界人士已陸續抵台，將出席5月20日第16任總統、副總統就職典禮，對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪賓包括由美國前白宮國家經濟會議總監狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）及美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）所組成的美國特使團。

此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及美國專家學者一行4人，加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）率領的加拿大國會慶賀團一行11人；以及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond Burghardt）、前美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）及華盛頓時報董事長麥克麥德偉（Thomas McDevitt）夫婦等人。

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外交部表示，美、加慶賀團及各界人士將出席宣誓就職典禮暨慶祝大會，分別晉見總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴致賀，並拜會政府相關部會、企業人士及非政府組織，以增進瞭解並深化各項實質合作與交流。

外交部指出，台灣與美國及加拿大關係近年來均有大幅進展，來訪外賓也都是台灣的長期友人，多年來協助推動各項雙邊交流合作，此次專程訪台更彰顯雙方的深厚情誼，以及對民主台灣的堅定支持。（編輯：林克倫）1130519